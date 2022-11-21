21 ноября
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Жизнь

Студентов из российского города за плохую успеваемость выселяли из общежития

В Хабаровске в Дальневосточном государственном университете путей сообщения студентов выселяли из общежитий за низкую успеваемость и плохую уборку, сообщает сайт Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Студенческий билет.
Студенческий билет.
ССО.

По данным проверки, проживание студентов в общежитии напрямую зависело от количества набранных баллов за успеваемость, поддержания чистоты и добровольного благоустройства комнаты.

В очередном году для сохранения койко-места студенту необходимо было набрать не менее 100 баллов. Основанием для выселения из общежития было падение рейтинга.

«Такой порядок предоставления обучающимся жилых помещений в студенческих общежитиях противоречит федеральному законодательству», — говорится в сообщении.

На приказ ректора, транспортным прокурором внесен протест, незаконный акт отменен. Также в общежитии студенческого городка разработаны новые правила проживания.

Ранее стало известно, что сильный ветер снес крышу сибирского общежития — жильцов эвакуировали.

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