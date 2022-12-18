18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Студия Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании 300 тыс. рублей за дизайн яиц

Арбитражный суд Алтайского края обязал барнаульскую компанию «АС-Агро» выплатить «Студии Артемия Лебедева» 300 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Яйца. Продукты. Готовка.
Яйца. Продукты. Готовка.
СС0

Студия дизайна блогера и дизайнера Артемия Лебедева подала на барнаульскую компанию в суд 1 августа. Причиной стала упаковка яиц «Павловское». Студия посчитала, что дизайн шрифта на упаковке схож со шрифтом, принадлежащим Артемию Лебедеву.

Ранее altapress.ru разбирал это дело в своем материале.

Студия требовала взыскать с «АС-Агро» 1 млн рублей. Суд удовлетворил требования московских дизайнеров частично и обязал алтайскую компанию выплатить 300 тыс. рублей.

«АС-Агро» занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций.

Ранее Артемий Лебедев назвал съедобным воздух с Алтая.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость