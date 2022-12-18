Студия Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании 300 тыс. рублей за дизайн яиц

Студия дизайна блогера и дизайнера Артемия Лебедева подала на барнаульскую компанию в суд 1 августа. Причиной стала упаковка яиц «Павловское». Студия посчитала, что дизайн шрифта на упаковке схож со шрифтом, принадлежащим Артемию Лебедеву.
Ранее altapress.ru разбирал это дело в своем материале.
Студия требовала взыскать с «АС-Агро» 1 млн рублей. Суд удовлетворил требования московских дизайнеров частично и обязал алтайскую компанию выплатить 300 тыс. рублей.
«АС-Агро» занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций.
Ранее Артемий Лебедев назвал съедобным воздух с Алтая.
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