Дорогая моя «Клементина». Почему фирма Артемия Лебедева требует миллион с алтайской компании

В начале была буква
Дизайн фирменной упаковки яиц разработала дизайнер из Барнаула около года назад, рассказал Сергей Молоков, гендиректор «АС-Агро», которой принадлежит птицефабрика в Павловске.
Очевидно, надпись на упаковке яиц («Павловское») попалась на глаза представителю «Студии Артемия Лебедева», и в шрифте он усмотрел большое сходство с «Клементиной» — а исключительные права на этот шрифт принадлежат «студии».
В феврале в «АС-Агро» пришло послание от правообладателя. Автор его заявил, что владелец птицефабрики неправомерно использует шрифт «Клементина».
Он предложил подтвердить покупку шрифта — прислать номер заказа и подтверждающие документы, заявив, что расценит отсутствие ответа как отсутствие лицензии.
В заключении автор сообщил, что «Студия Артемия Лебедева» будет вынуждена обратиться в суд, где с нарушителя авторских прав могут взыскать до 5 млн рублей, а кроме того — еще и госпошлину и судебные издержки.
Переписка с дизайнером
Сергей Молоков сообщил, что в ответном письме попросил подтверждение того, что авторские права на шрифт принадлежат «студии» и что они защищены патентным правом. «Но мы ответа не получили», — сказал он.
И уже позже в «АС-Агро» пришла претензия от все той же «Студии Лебедева». На сей раз она требовала выплатить 500 тыс. рублей. А в противном случае сообщила о готовности обратиться в суд за компенсацией нарушенных прав в размере 1 млн рублей.
Такой иск и поступил в Арбитражный суд Алтайского края 1 августа.
Судились за «Клементину»
Вообще, «Студия Артемия Лебедева» и раньше взыскивала в судах компенсацию за неправомерное использование своих шрифтов (а их у нее несколько десятков).
Как правило, требовала от нарушителя 1 млн рублей. Получала — намного меньше. При этом проигранных исков altapress.ru обнаружить не удалось.
К примеру, московская фирма «Здоровье» нанесла на свои брендированные автомобили надпись «Мы везем здоровье». Выяснилось, что использованный шрифт — все та же дорогая «Клементина».
«Студия» потребовала в суде миллион. Арбитраж обязал «Здоровье» выплатить 50 тыс. рублей. При этом в фирме «Здоровье» не отрицали, что использовали лебедевский шрифт. Но объяснили, что только на автомобилях и совсем недолго — 2−3 месяца.
К тому же до получения претензии фирма приобрела таки права на шрифт по договору-оферте, акцептовав его путем оплаты счета в размере 29 697 рублей.
Компенсация за «Орешки»
А годом раньше «студия» судилась с другой московской фирмой — «Бестфуд». Та нанесла на упаковку фруктово-ореховой смеси надпись «Орешки» с использованиям шрифта «Клинкопись», исключительные права на которые тоже принадлежат фирме Артемия Лебедева.
От «Бестфуда» тоже требовали миллион, но высудили только 100 тыс. Судебные разбирательства о деньгах за неправомерное употребление «Клинкописи» длились более девяти месяцев.
Но самый громкий иск фирма Лебедева затеяла в 2015 году к издательству «Эксмо». При оформлении книг Татьяны Устиновой «Ковчег Марка» оно использовало шрифт «Клементина», не получив разрешение правообладателя.
«Студия» требовала от «Эксмо» выплатить 1,5 млн рублей и уничтожить весь тираж с использованием ее шрифта. Дело закончилось мировым соглашением — издательство перечислило правообладателю 30 тыс. рублей.
Ранее altapress.ru рассказывал о серийных исках, которые подают правообладатели товарных знаков к большому числу предпринимателей.
Евгений Госьков, председатель краевого отделения «Опоры России», говорит, что объективное заключение эксперта помогает снизить сумму требуемой от предпринимателя компенсации за нарушение авторских прав до 20 раз.
Справка
«Студия Артемия Лебедева» (ранее — «WebDesign»). Учредитель фирмы — Артемий Лебедев, дизайнер, предприниматель и блогер.