Дорогая моя «Клементина». Почему фирма Артемия Лебедева требует миллион с алтайской компании

Как уже сообщал altapress.ru , «Студия Артемия Лебедева» требует от барнаульской компании «АС-Агро» 1 млн рублей, исковое заявление поступило в суд 1 августа. В барнаульской компании объяснили altapress.ru: все дело в шрифте «Клементина», который она использует на упаковке яиц.

В начале была буква

Дизайн фирменной упаковки яиц разработала дизайнер из Барнаула около года назад, рассказал Сергей Молоков, гендиректор «АС-Агро», которой принадлежит птицефабрика в Павловске.

Очевидно, надпись на упаковке яиц («Павловское») попалась на глаза представителю «Студии Артемия Лебедева», и в шрифте он усмотрел большое сходство с «Клементиной» — а исключительные права на этот шрифт принадлежат «студии».

В феврале в «АС-Агро» пришло послание от правообладателя. Автор его заявил, что владелец птицефабрики неправомерно использует шрифт «Клементина».

Он предложил подтвердить покупку шрифта — прислать номер заказа и подтверждающие документы, заявив, что расценит отсутствие ответа как отсутствие лицензии.

В заключении автор сообщил, что «Студия Артемия Лебедева» будет вынуждена обратиться в суд, где с нарушителя авторских прав могут взыскать до 5 млн рублей, а кроме того — еще и госпошлину и судебные издержки.

На Павловском птицефабрике. Сайт АС-Агро

Переписка с дизайнером

Сергей Молоков сообщил, что в ответном письме попросил подтверждение того, что авторские права на шрифт принадлежат «студии» и что они защищены патентным правом. «Но мы ответа не получили», — сказал он.

И уже позже в «АС-Агро» пришла претензия от все той же «Студии Лебедева». На сей раз она требовала выплатить 500 тыс. рублей. А в противном случае сообщила о готовности обратиться в суд за компенсацией нарушенных прав в размере 1 млн рублей.

Такой иск и поступил в Арбитражный суд Алтайского края 1 августа.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Судились за «Клементину»

Вообще, «Студия Артемия Лебедева» и раньше взыскивала в судах компенсацию за неправомерное использование своих шрифтов (а их у нее несколько десятков).

Как правило, требовала от нарушителя 1 млн рублей. Получала — намного меньше. При этом проигранных исков altapress.ru обнаружить не удалось.

К примеру, московская фирма «Здоровье» нанесла на свои брендированные автомобили надпись «Мы везем здоровье». Выяснилось, что использованный шрифт — все та же дорогая «Клементина».

«Студия» потребовала в суде миллион. Арбитраж обязал «Здоровье» выплатить 50 тыс. рублей. При этом в фирме «Здоровье» не отрицали, что использовали лебедевский шрифт. Но объяснили, что только на автомобилях и совсем недолго — 2−3 месяца.

К тому же до получения претензии фирма приобрела таки права на шрифт по договору-оферте, акцептовав его путем оплаты счета в размере 29 697 рублей.

Суд. Pixabay.com

Компенсация за «Орешки»

А годом раньше «студия» судилась с другой московской фирмой — «Бестфуд». Та нанесла на упаковку фруктово-ореховой смеси надпись «Орешки» с использованиям шрифта «Клинкопись», исключительные права на которые тоже принадлежат фирме Артемия Лебедева.

От «Бестфуда» тоже требовали миллион, но высудили только 100 тыс. Судебные разбирательства о деньгах за неправомерное употребление «Клинкописи» длились более девяти месяцев.

Но самый громкий иск фирма Лебедева затеяла в 2015 году к издательству «Эксмо». При оформлении книг Татьяны Устиновой «Ковчег Марка» оно использовало шрифт «Клементина», не получив разрешение правообладателя.

Обновленная библиотека им. Крупской culture22.ru

«Студия» требовала от «Эксмо» выплатить 1,5 млн рублей и уничтожить весь тираж с использованием ее шрифта. Дело закончилось мировым соглашением — издательство перечислило правообладателю 30 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru рассказывал о серийных исках, которые подают правообладатели товарных знаков к большому числу предпринимателей.

Евгений Госьков, председатель краевого отделения «Опоры России», говорит, что объективное заключение эксперта помогает снизить сумму требуемой от предпринимателя компенсации за нарушение авторских прав до 20 раз.