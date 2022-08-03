Студия Артемия Лебедева подала в суд на алтайскую компанию

ООО «Студия Артемия Лебедева» подала иск в арбитражный суд Алтайского края на компанию из Барнаула ООО «АС-Агро». Об этом сообщает « Коммерсант ».

Как следует из материалов, сумма исковых требований составляет миллион рублей. В чем именно заключается суть претензий, не уточняется.

Отметим, что «АС-Агро» специализируется на производстве растительных масел и их фракций.

Напомним, в мае Артемий Лебедев нелестно отозвался о Новосибирске во время. Один из зрителей спросил его, какой город реально столица Сибири — Красноярск или Новосибирск. Выбор дизайнера пал на красноярский город, в то время как его конкурента блогер охарактеризовал как «какую-то жопу».