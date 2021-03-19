Стюардесса рассказала, что делать, если поплохело сразу двум пилотам

Российская стюардесса с ником Vichok 05, известная в соцсетях постами о своей профессии, рассказала, что самолет может посадить и бортпроводница, сообщает « 49 Регион ».

Девушка в своем TikTok описала порядок действий летного состава в случае внезапного недомогания обоих пилотов.

Стюардесса успокоила — если командиру и второму пилоту станет плохо, управление воздушным судном может взять на себя один из членов экипажа.

«Бортпроводник сядет (за штурвал), наденет наушники и будет выполнять все указания диспетчеров», — пояснила она.

При этом девушка отметила, что в авиашколах будущих стюардесс не учат управлению воздушным лайнером.

«Если вы думаете, что посадить самолет — что-то нереально сложное, то это не так», — подчеркнула она.

Ранее сибиряки обсуждали в соцсетях самолет, который завис, потом полетел, потом опять завис. Возможно, за штурвалом находилась стюардесса.