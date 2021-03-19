Стюардесса рассказала, что делать, если поплохело сразу двум пилотам

Девушка в своем TikTok описала порядок действий летного состава в случае внезапного недомогания обоих пилотов.
Стюардесса успокоила — если командиру и второму пилоту станет плохо, управление воздушным судном может взять на себя один из членов экипажа.
«Бортпроводник сядет (за штурвал), наденет наушники и будет выполнять все указания диспетчеров», — пояснила она.
@vichok05
Ответить пользователю @_krfrlva ##бортпроводник ##самолет ##стюардесса♬ оригинальный звук - user7501134452739
При этом девушка отметила, что в авиашколах будущих стюардесс не учат управлению воздушным лайнером.
«Если вы думаете, что посадить самолет — что-то нереально сложное, то это не так», — подчеркнула она.
Ранее сибиряки обсуждали в соцсетях самолет, который завис, потом полетел, потом опять завис. Возможно, за штурвалом находилась стюардесса.