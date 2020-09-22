Стюардесса рассказала, какая «пассажирская» привычка больше всего раздражает членов экипажа

«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда.
Большинство пассажиров не понимает, что систему следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава, рассказала стюардесса.
Некоторые представители авиакомпаний советуют путешественникам по возможности вставать с места и обращаться к ним непосредственно на бортовой кухне.
«Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку», «Это все равно что щелкать пальцами в ресторане», — высказались они.
Ранее российской стюардессой восхитились зарубежные пользователи соцсетей.
«Амазонка»,"Восхитительная", «Прекрасная», «Милая», «Чудесная форма», «До чего миловидная стюардесса», «Русские девушки — самые красивые на свете», «Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел», — написали зарубежные комментаторы.
Девушка сейчас пилотирует гражданские лайнеры.