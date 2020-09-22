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22 сентября
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Жизнь

Стюардесса рассказала, какая «пассажирская» привычка больше всего раздражает членов экипажа

На Reddit развернулась дискуссия о полетах и поведении пассажиров во время авиаперелета. Участница форума — стюардесса — назвала одну из привычек пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа.

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда.

Большинство пассажиров не понимает, что систему следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава, рассказала стюардесса.

Некоторые представители авиакомпаний советуют путешественникам по возможности вставать с места и обращаться к ним непосредственно на бортовой кухне.

«Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку», «Это все равно что щелкать пальцами в ресторане», — высказались они.

Ранее российской стюардессой восхитились зарубежные пользователи соцсетей.

«Амазонка»,"Восхитительная", «Прекрасная», «Милая», «Чудесная форма», «До чего миловидная стюардесса», «Русские девушки — самые красивые на свете», «Самая стильная авиакомпания из всех, что я видел», — написали зарубежные комментаторы.

Девушка сейчас пилотирует гражданские лайнеры.

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