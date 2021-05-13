Барнаульцев приглашают на субботник в «Юбилейный» парк

14 и 15 мая барнаульцев зовут на субботник в парк «Юбилейный».

На субботник в парк "Изумрудный" пришли неравнодушные жители Барнаула.

Особенностью этого года стало то, что эксперт-консультант Общественной палаты Любовь Бельдеева выиграла грант президента России на проект «Парк здоровья вместо свалки».

«Наступил новый этап в решении проблем этого самого большого в краевом центре парка», — отмечают в краевом минприроды.

14 мая субботник стартует в 14:00, 15 мая — в 11:00.

Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и взять с собой перчатки. Добровольцев будут ждать у главного входа (пересечение улиц Малахова и Гущина).

О своем участии нужно сообщить по телефонам: 8−960−965−21−77 (Сергей Малыхин), 8−903−911−66−25 (Любовь Бельдеева).