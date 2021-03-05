Суд оставил экс-замглавы алтайского минстроя под домашним арестом

Суд оставил бывшего замглавы министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова под домашним арестом, несмотря на ходатайство его защиты о переводе на подписку о невыезде.

Процесс по уголовному делу бывшего чиновника начался 5 марта, пишет «Толк».

Прокурор просил продлить Голубцову срок домашнего ареста на полгода, так как тот обвиняется в двух особо тяжких преступлениях, а с учетом его бывшей должности он обладает «обширными связями» и «знаком со свидетелями», поэтому может оказывать на них давление.

Сам Голубцов отметил, что желает остаться под подпиской о невыезде и добавил, что добровольно написал заявление об увольнении с работы сразу, чтобы «никого не компрометировать и не оказывать давления на персонал».

«Про ОВД вообще смешно: у меня в этой сфере не было связей никогда, на прокуратуру и следствие тем более я не могу давить», — цитирует издание обвиняемого бывшего чиновника.

Адвокат добавил, что оказывать давление не на кого: все свидетели уже допрошены и рассказали, «почему они оговорили Голубцова и какое воздействие на них оказывали правоохранительные органы».

«Если вы примете негативное для моего клиента решение по приговору, то тогда ему придется смириться со своей участью, но на настоящей стадии, я считаю, можно смягчить меру пресечения, позволив работать, содержать и кормить семью», — заявил защитник.

Андрей Голубцов. Анна Зайкова

В итоге суд продлил домашний арест Андрея Голубцова по 8 августа включительно.

За что судят Андрея Голубцова

Известно, что в 2016 — 2019 годах он получил две взятки от представителей коммерческих организаций в общей сумме 2,4 млн рублей.

За эти деньги он обеспечил заключение с фирмой госконтракта на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.

«Данные жилые помещения застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры были приобретены государством в маневренный фонд за более чем 6 млн рублей для дальнейшей передачи детям- сиротам», — уточняют в прокуратуре края.

Следствие также пришло к выводу, что чиновник за взятку поспособствовал заключению контрактов суммой более 62 млн рублей на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.

Ранее министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, сказал, что пока не видит оснований корректировать контракты, заключение которых курировал его бывший зам Андрей Голубцов.