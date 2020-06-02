Суд отменил арест экс-прокурору, обвиняемому в изнасиловании и избиении раскладушкой

Обвинение предъявлено 44-летнему местному жителю, который, по данным следствия, 11 мая изнасиловал возлюбленную.

«Ранее обвиняемый работал в органах прокуратуры в другом регионе, в апреле 2020 года он был уволен», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что изначально — после возбуждения уголовного дела — экс-прокурору избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Однако 1 июня, как уточняет «Сиб.фм», мужчине отменили арест и запретили общаться с потерпевшей, в том числе звонить по мобильному телефону.

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Как рассказала сожительница, отношения с обвиняемым начались в 2017 году и с тех пор она систематически подвергалась физическому и психологическому насилию.

Так, весной 2020 года экс-прокурор избил женщину шваброй и раскладушкой, а также пытался задушить. Потерпевшая написала заявление, после скандала мужчина уволился с должности зампрокурора Комсомольска-на-Амуре по собственному желанию.

После, по словам женщины, бывший сожитель обвинил ее в потере работы, а в ночь с 10 на 11 мая сильно избил и изнасиловал. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.