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Жизнь

Суд передумал и отправил в колонию генерала сибирской полиции по делу на 200 млн

Красноярский краевой суд изменил наказание для экс-замначальника региональной полиции генерал-майора Александра Кузнецова, пишет «Проспект Мира».

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Кузнецова летом 2020 года приговорили к 5 годам условно по делу о превышении полномочий.

«В конце 2012 года подписал акт приемки строительных работ, которые не были выполнены. Строительная фирма получила более 200 млн рублей. Ранее сообщалось, что ИВС в Норильске до сих пор не построен, ущерб МВД не возмещен», — отмечает издание.

Примечательно, что строительство ИВС должно было начаться в 2012 году, когда его и «приняли». При этом срок возведения по контракту — три года.

На следствии и в ходе судебного процесса Кузнецов свою вину не признал. Компания-застройщик по-быстрому обанкротилась.

Согласно приговору, четыре года из пяти должны были стать для генерала испытательным сроком.

Однако накануне суд рассмотрел апелляцию. В итоге из приговора убрали статью, которая определяла условное наказание. Остаток срока Кузнецов проведет в колонии.

Ранее опубликовали видео ареста «героинового полицейского», смотрящего за районом Алтайского края.

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