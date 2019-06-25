Суд прекратил дело против BadComedian по иску на 1 млн рублей

«Мы полностью удовлетворены, сегодняшнее решение суда не предусматривает ни удаления обзора, ни выплаты компенсаций», — заявил РБК адвокат Евгения Баженова Сергей Панченко.
РБК уточняет, что стороны заключили мировое соглашение в середине июня, но его условия не раскрывали.
Kinodanz подала в суд на Баженова в начале этого года. Кинокомпания потребовала от блогера удалить обзор картины «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. По мнению сотрудников, блогер превысил нормы цитирования фильма в своем обзоре.
По словам блогера, представители Kinodanz сообщили ему, что компанию поддерживает Минкульт РФ.