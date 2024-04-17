Суд приостановил бракоразводный процесс блогеров-миллионеров. Подробности

Судья остановил процесс развода между блогером Валерией Чекалиной (известной как Лерчек) и ее супругом Артемом на два месяца, сообщает ТАСС .

Сама пара не является в суд, их интересы представляют адвокаты.

Лерчек подала на развод после 12 лет брака в марте.

Блогерша призналась — у них с мужем возникли проблемы в отношениях из-за уголовного преследования, указывает Газета.Ru.

Супруги планируют разделить имущество, инициатором судебного процесса выступил Артем Чекалин.

Пара воспитывает троих детей: восьмилетних близнецов Алису и Богдана, а также двухлетнего сына Льва.

Иск

Чекалин направил иск на 1,2 млрд рублей, сообщает Shot.

Супруги делят имущество — в том числе автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 млн рублей.

Уголовное дело

Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В конце прошлого года Чекалина выплатила 505 млн рублей налогов, а уголовное дело против нее прекращено.

Дело блогера Лерчек передали следователю, который вел дело о хищениях на космодроме.

Официально

Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары.

Впрочем, многие высказали версию, что бракоразводный процесс — фиктивный. Однако это предположение должно подтвердить или опровергнуть следствие.

О неуплате

Ранее Лерчек рассказала, почему она не платила налоги.

"Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого не повторится", — заявила Чекалина в соцсети.

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