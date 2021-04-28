Суд признал незаконным перевод медсестер на ставки уборщиц в сибирской больнице

Решение приняли по иску одной из сотрудниц больницы и касается только восьми ставок младших медсестер и пяти ставок санитарок.
«Подлежит восстановлению в штатном расписании должность младшей медицинской сестры по уходу за больными акушерского отделения <…> Дошли бы до конца остальные истцы по нашему изначально коллективному иску, отменили бы приказ и в части хирургического отделения», — отметила Анастасия Манзя, юрист профсоюза медработников «Действие».
Весной 2019 года примерно 100 сотрудникам объявили о сокращении. Часть ставок планировали заменить на уборщиц, чтобы не подпадали под майские указы президента России о повышении зарплат. Предложили ставку «уборщиц с функциями санитара».
Медработники проводили пикеты и устраивали голодовку. Несколько человек обратились в суд с исковыми требованиями.
По итогам двухгодичной эпопеи удалось добиться отмены приказа о проведении оргштатных мероприятий в медучреждении.
Ранее в Омске медсестра пожаловалась на зарплату, ей великолепно ответил минздрав, а она припомнила «прошлый обман».