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Жизнь

Суд признал незаконным перевод медсестер на ставки уборщиц в сибирской больнице

В Кемеровской области признали незаконным приказ о массовом переводе медсестер и санитарок на ставки уборщиц в больнице Анжеро-Судженска, сообщает «Тайга.инфо».

Медсестра, 1914-1916
Медсестра, 1914-1916
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Решение приняли по иску одной из сотрудниц больницы и касается только восьми ставок младших медсестер и пяти ставок санитарок.

«Подлежит восстановлению в штатном расписании должность младшей медицинской сестры по уходу за больными акушерского отделения <…> Дошли бы до конца остальные истцы по нашему изначально коллективному иску, отменили бы приказ и в части хирургического отделения», — отметила Анастасия Манзя, юрист профсоюза медработников «Действие».

Весной 2019 года примерно 100 сотрудникам объявили о сокращении. Часть ставок планировали заменить на уборщиц, чтобы не подпадали под майские указы президента России о повышении зарплат. Предложили ставку «уборщиц с функциями санитара».

Медработники проводили пикеты и устраивали голодовку. Несколько человек обратились в суд с исковыми требованиями.

По итогам двухгодичной эпопеи удалось добиться отмены приказа о проведении оргштатных мероприятий в медучреждении.

Ранее в Омске медсестра пожаловалась на зарплату, ей великолепно ответил минздрав, а она припомнила «прошлый обман».

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