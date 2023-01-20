Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова

Суд проверит вменяемость осужденной Маргариты Бутаковой, уточняют в пресс-службе.
«Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза», — пишет издание.
Заседание по делу отложили на 20 января. Напомним, ранее депутата Вадима Белоусова признали виновным во взяточничестве.
Суд приговорил его к десяти годам строгого режима, оштрафовал на 500 млн рублей, а также лишил наград и обратил имущество в доход государства.
Ранее суд признал виновным барнаульца, избившего инвалида рядом с ТЦ.
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