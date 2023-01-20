Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции проведет судебно-психиатрическую экспертизу осужденной подельницы депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд проверит вменяемость осужденной Маргариты Бутаковой, уточняют в пресс-службе.

«Назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза», — пишет издание.

Заседание по делу отложили на 20 января. Напомним, ранее депутата Вадима Белоусова признали виновным во взяточничестве.

Суд приговорил его к десяти годам строгого режима, оштрафовал на 500 млн рублей, а также лишил наград и обратил имущество в доход государства.

Ранее суд признал виновным барнаульца, избившего инвалида рядом с ТЦ.