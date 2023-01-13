13 января
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Происшествия

Суд признал виновным барнаульца, который избил инвалида возле ТЦ

Суд вынес решение в отношении 34-летнего жителя Барнаула, который избил инвалида возле ТЦ «Первомайский», сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Напомним, ранее по этому резонансному происшествию было возбуждено уголовное дело.

Как установили следствие и суд, вечером 12 ноября 2022 года мужчина возле торгового центра грубо обращался со своим несовершеннолетним сыном.

В этот момент на велосипеде мимо проезжал 50-летний местный житель — инвалид и попытался помочь ребенку.

Раздраженный отец мальчика стал грубо выражаться в адрес прохожего нецензурной бранью, а после повалил его на землю и нанес множественные удары по лицу.

Помимо этого, нападавший высказал мужчине угрозу убийством, которую потерпевший воспринял реально.

В ходе предварительного следствия и суда мужчина свою вину в содеянном признал и раскаялся.

Его действия следователем СК были квалифицированы, как угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Также, за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего и побои мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно, что до пяти лет лишения свободы грозит барнаульцу, избившему инвалида у ТЦ «Первомайский».

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