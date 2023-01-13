Суд признал виновным барнаульца, который избил инвалида возле ТЦ

Суд вынес решение в отношении 34-летнего жителя Барнаула, который избил инвалида возле ТЦ «Первомайский», сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, ранее по этому резонансному происшествию было возбуждено уголовное дело.

Как установили следствие и суд, вечером 12 ноября 2022 года мужчина возле торгового центра грубо обращался со своим несовершеннолетним сыном.

В этот момент на велосипеде мимо проезжал 50-летний местный житель — инвалид и попытался помочь ребенку.

Раздраженный отец мальчика стал грубо выражаться в адрес прохожего нецензурной бранью, а после повалил его на землю и нанес множественные удары по лицу.

Помимо этого, нападавший высказал мужчине угрозу убийством, которую потерпевший воспринял реально.

В ходе предварительного следствия и суда мужчина свою вину в содеянном признал и раскаялся.

Его действия следователем СК были квалифицированы, как угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Также, за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего и побои мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно, что до пяти лет лишения свободы грозит барнаульцу, избившему инвалида у ТЦ «Первомайский».