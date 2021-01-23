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Жизнь

Суд снова ужесточил наказание барнаульскому лихачу Руденко, убившему трех человек

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул первоначальный приговор Александру Руденко, который устроил страшную аварию в Барнауле в октябре 2018 года. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сначала суд первой инстанции приговорил Руденко отбывать наказание в колонии-поселении, краевой суд позже ужесточил приговор до 8,5 лет колонии общего режима и 21 млн рублей выплаты.

Позже Кассационный суд сократил срок на два месяца и снизил общую сумму выплат на 3 млн. рублей. А решением Верховного суда срок понизили до 5 лет и 9 месяцев.

Теперь же суд вернул первоначальный приговор.

При повторном рассмотрении данного уголовного дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции осуждение Руденко к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев признано справедливым и соразмерным содеянному.

Суд выносит приговор Александру Руденко.
Суд выносит приговор Александру Руденко.
Анна Зайкова, altapress.ru

За что осудили Александра Руденко

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. altapress.ru) и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с), игнорируя знаки дорожного движения.

Двигаясь по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров и на пересечении с ул. Анатолия врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В результате ДТП дочь водителя Renault погибла на месте. Сам Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы.

Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер. Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы.

Погибшим детям было всего три и пять лет.

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