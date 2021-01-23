Суд снова ужесточил наказание барнаульскому лихачу Руденко, убившему трех человек

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул первоначальный приговор Александру Руденко, который устроил страшную аварию в Барнауле в октябре 2018 года. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Сначала суд первой инстанции приговорил Руденко отбывать наказание в колонии-поселении, краевой суд позже ужесточил приговор до 8,5 лет колонии общего режима и 21 млн рублей выплаты.

Позже Кассационный суд сократил срок на два месяца и снизил общую сумму выплат на 3 млн. рублей. А решением Верховного суда срок понизили до 5 лет и 9 месяцев.

Теперь же суд вернул первоначальный приговор.

При повторном рассмотрении данного уголовного дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции осуждение Руденко к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев признано справедливым и соразмерным содеянному.

Суд выносит приговор Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

За что осудили Александра Руденко

Александра Руденко признали виновным в том, что поздним вечером 15 октября 2018 года он в состоянии опьянения сел за руль исправного автомобиля BMW X6 (массой более 2 тонн, — прим. altapress.ru) и развил скорость в 151 км/ч (почти 42 м/с), игнорируя знаки дорожного движения.

Двигаясь по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала, он не останавливался на запрещающие сигналы светофоров и на пересечении с ул. Анатолия врезался в Renault Scenic под управлением Сергея Федько.

В результате ДТП дочь водителя Renault погибла на месте. Сам Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев получили тяжкие травмы.

Жена Нагорнева Юлия и их дочь скончались в больнице в тот же вечер. Виновник ДТП не пострадал. Его жена получила легкие травмы.

Погибшим детям было всего три и пять лет.