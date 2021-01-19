Суд вернул России часть водохранилища, которую сибирские чиновники отдали под яхт-клуб

Власти Усть-Илимского района отдали в аренду лодочному кооперативу земельный участок, включающий часть акватории водохранилища.
«При этом водный объект является федеральной собственностью, и муниципалитет не имел полномочий по распоряжению таким имуществом», — отметили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Суд «вернул во владение Российской Федерации земельный участок» площадью 1,9 тыс. кв. метров.
Кроме того, Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов обязали по закону уточнить границу водохранилища.
Ранее суд обязал власти Иркутской области восстановить леса после пожаров и незаконных рубок.