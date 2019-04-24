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Жизнь

Суд впервые оштрафовал россиянина по новому закону о неуважении к власти

34-летний житель города Малая Вишера в Новгородской области оштрафован по новому закону о неуважении к власти, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.

Новости, смартфон, altapress.ru.
Новости, смартфон, altapress.ru.
altapress.ru

Россиянин разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента Владимира Путина, а Чудовский районный суд 22 апреля постановил наказать гражданина штрафом в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).

В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ. Как сообщила на своей странице в Facebook редактор ярославского 76.ru Ольга Прохорова.

Сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ в начале апреля потребовали, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании местного УВД.

Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован, сообщала в Facebook редактор этого СМИ Марина Седнева.

Представитель Роскомнадзора прокомментировал «Ведомостям», что сайт ярославского СМИ был заблокирован из-за новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

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