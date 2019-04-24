Суд впервые оштрафовал россиянина по новому закону о неуважении к власти

Россиянин разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента Владимира Путина, а Чудовский районный суд 22 апреля постановил наказать гражданина штрафом в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).
В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ. Как сообщила на своей странице в Facebook редактор ярославского 76.ru Ольга Прохорова.
Сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ в начале апреля потребовали, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании местного УВД.
Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован, сообщала в Facebook редактор этого СМИ Марина Седнева.
Представитель Роскомнадзора прокомментировал «Ведомостям», что сайт ярославского СМИ был заблокирован из-за новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.