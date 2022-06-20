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Жизнь

Судебные приставы смогут взыскивать долги в автоматическом режиме

С 20 июня в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве».

Документы, бумаги.
Документы, бумаги.
СС0

Они касаются возможности ФССП возбуждать, приостанавливать или прекращать исполнительные производства, а также отказывать в их возбуждении без личного участия судебных приставов, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что в автоматическом режиме в течение трех дней будет открываться исполнительное производство, если гражданин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в установленный законом срок.

Процесс предусматривает обмен данными между информационными системами ФССП и ГИБДД, а также запрос в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

Источники издания утверждают, что данная схема заработает несколько позже.

Причина этому кроется в затянувшихся переговорах между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия, пишет bfm.ru.

Поправки

Поправки в закон предусматривают возможность более оперативного получения судебными приставами данных о неплательщике. Теперь операторы связи будут обязаны предоставлять по запросу ФССП номер должника в течение суток.

Изменяются и требования к взыскателям о предоставлении данных о должнике.
Ранее взыскатели в половине случаев предоставляли лишь фамилию, имя и отчество, а также дату рождения неплательщика.

С 20 июня ФССП не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН. Предполагается, что это должно исключить попадание в должники однофамильцев нарушителей.

Выезд за границу

Кроме того, теперь в автоматическом режиме будет сниматься запрет на выезд за границу. Ранее нередко возникали случаи, когда неплательщики прямо в аэропорту рассчитывались с долгами, однако все равно не могли вылететь из страны, так как сотрудники пограничной службы не сразу получали информацию о снятии запрета. Это решение принималось судебным приставом, и процесс занимал от нескольких часов до нескольких дней.

Так, в 2021 году сообщалось, что 7,2 млн россиян не выпустят за границу из-за долгов. А в 2016 году судебные приставы не дали улететь в Таиланд жителю Алтайского края, задолжавшему миллионы.

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