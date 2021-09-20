Судимый новосибирский турист рассказал, почему расстрелял коров на Алтае

Полицейские из Республики Алтай нашли мужчину, стрелявшего по коровам, сообщает региональное МВД.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина, приехавший на Алтай отдохнуть, выходит из автомобиля и стреляет по пасущимся коровам.

Кадры вызвали большой резонанс. Полицейские отреагировали и отправились в Новосибирск на поиски стрелка.

«Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Мужчина пояснил, что вместе с другом приехал отдыхать в Чемальский район. Подъезжая к селу Аюла, остановились на дороге в связи с тем, что на проезжей части находились коровы», — рассказали в ведомстве.

Чтобы прогнать животных, новосибирец несколько раз выстрелил холостыми из пистолета ПМ Р-411.

Приятель туриста снял произошедшее на видео и как забавный ролик опубликовал в Instagram.

Теперь стрелка ожидает штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов.

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