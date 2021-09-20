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Жизнь

Судимый новосибирский турист рассказал, почему расстрелял коров на Алтае

Полицейские из Республики Алтай нашли мужчину, стрелявшего по коровам, сообщает региональное МВД.

Турист расстрелял коров. Республика Алтай.
Турист расстрелял коров. Республика Алтай.
кадр из видео.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина, приехавший на Алтай отдохнуть, выходит из автомобиля и стреляет по пасущимся коровам.

Кадры вызвали большой резонанс. Полицейские отреагировали и отправились в Новосибирск на поиски стрелка.

«Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Мужчина пояснил, что вместе с другом приехал отдыхать в Чемальский район. Подъезжая к селу Аюла, остановились на дороге в связи с тем, что на проезжей части находились коровы», — рассказали в ведомстве.

Чтобы прогнать животных, новосибирец несколько раз выстрелил холостыми из пистолета ПМ Р-411.

Приятель туриста снял произошедшее на видео и как забавный ролик опубликовал в Instagram.

Теперь стрелка ожидает штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов.

Ранее в Красноярском крае неизвестные «из спортивного интереса» расстреляли северных оленей на миграционном пути.

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