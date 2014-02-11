Судимость не помеха: в Алтайском крае в коллекторы могли набирать уголовников

В Алтайском крае, а также в Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областях выявили случаи приема на работу в коллекторские организации новых сотрудников без проверки судимости.
Также в этих регионах обнаружились несоблюдения минимального размера чистых активов юридического лица и отсутствия необходимого программного обеспечения.
Всего в 2019 году прокуроры выявили более 500 нарушений законов в работе коллекторских организаций.
Регионы с самыми жестокими коллекторами
Психологическое давление, унижение чести и достоинства граждан пресекли в Удмуртии, Марий Эл, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской областях.
Конфиденциальные и персональные данные должников распространяли в Удмуртии, Башкортостане, Бурятии, Волгоградской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее сообщалось, что коллекторские агентства хотят допустить к полноценной работе с долгами россиян по ЖКХ.