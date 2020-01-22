Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Долги россиян по ЖКХ могут разрешить взыскивать коллекторам

Коллекторские агентства хотят допустить к полноценной работе с долгами россиян по ЖКХ — такую меру предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности граждан.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Инициатива была разработана на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которая состоялась на прошлой неделе.

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы, пишет «Коммерсант».

В Минюсте изданию сообщили, что сейчас законопроект еще дорабатывается с учетом замечаний и предложений, которые поступили на заседании рабочей группы, пишет ura.ru. Никаких решений по тексту проекта еще не принято.

Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесен законопроект о запрете коллекторских агентств в стране. Авторы документа утверждают, что число жалоб россиян на действия коллекторов продолжает расти, а сам рынок этих услуг до сих пор криминализирован.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость