Долги россиян по ЖКХ могут разрешить взыскивать коллекторам

Коллекторские агентства хотят допустить к полноценной работе с долгами россиян по ЖКХ — такую меру предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности граждан.

Инициатива была разработана на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которая состоялась на прошлой неделе.

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы, пишет «Коммерсант».

В Минюсте изданию сообщили, что сейчас законопроект еще дорабатывается с учетом замечаний и предложений, которые поступили на заседании рабочей группы, пишет ura.ru. Никаких решений по тексту проекта еще не принято.

Ранее стало известно, что в Госдуму будет внесен законопроект о запрете коллекторских агентств в стране. Авторы документа утверждают, что число жалоб россиян на действия коллекторов продолжает расти, а сам рынок этих услуг до сих пор криминализирован.