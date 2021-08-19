«Сука будет делать все, что я хочу»: сибирский депутат в горсовете прочитал песню Моргенштерна

Ранее Дюков заявил, что хочет отменить концерт Моргенштерна в Красноярске. Этот вопрос он обсудил с другими депутатами.
«Вот зачитаю парочку этих виршей, которые еще можно прочитать», — сказал Дюков и процитировал строчки из песни.
Депутат отметил, что популярный среди молодежи исполнитель поет про наркотики.
Моргенштерн в своем Instagram опубликовал видео с Дюковым.
«Вот так в стране борются с настоящими проблемами», — отметил артист.
Также рэпер подчеркнул, что поколение, выросшее на песнях «Сектора Газа», требует запретить чьи-то концерты.
Ранее сообщали, что в Барнауле отменили концерт Моргенштерна, который планировал выступить в городе 23 сентября.