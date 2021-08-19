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Жизнь

«Сука будет делать все, что я хочу»: сибирский депутат в горсовете прочитал песню Моргенштерна

Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков зачитал текст песни Моргенштерна на заседании комиссии, сообщает «Проспект Мира».

В горсовете Красноярска прочитали песню Моргенштерна.
В горсовете Красноярска прочитали песню Моргенштерна.
кадр из видео.

Ранее Дюков заявил, что хочет отменить концерт Моргенштерна в Красноярске. Этот вопрос он обсудил с другими депутатами.

«Вот зачитаю парочку этих виршей, которые еще можно прочитать», — сказал Дюков и процитировал строчки из песни.

Депутат отметил, что популярный среди молодежи исполнитель поет про наркотики.


Моргенштерн в своем Instagram опубликовал видео с Дюковым.

«Вот так в стране борются с настоящими проблемами», — отметил артист.

Также рэпер подчеркнул, что поколение, выросшее на песнях «Сектора Газа», требует запретить чьи-то концерты.

Ранее сообщали, что в Барнауле отменили концерт Моргенштерна, который планировал выступить в городе 23 сентября.

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