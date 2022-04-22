Суперклуша и Японский карлик. Тест: определите овощи по странному названию их семян

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Еще чуть-чуть и все выйдут в огород с саженцами — наверняка выросших из семян с экстравагантными названиями. Определите в тесте altapress.ru, что выйдет из «Феклы», а что из «Детройта» и попробуйте отыскать «Загадку природы».
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