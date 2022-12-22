Суперпремиум. Как Алтайский край стал центром производства корма для домашних питомцев

Уникальный алтайский завод по производству кормов для домашних животных в Алейске заработал на полную мощность. Корреспонденты «Свободного курса» побывали на производстве и поговорили с исполнительным директором предприятия «Алейскзернопродукт» Денисом Старовойтовым .

Что еще за завод?

Завод по производству кормов для кошек и собак запущен предприятием ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова в юбилейный год. 17 декабря 2022 года компании исполнилось 90 лет. Завод строился на протяжении двух лет. В опытную эксплуатацию производственная линия была запущена 11 февраля, а в ноябре загрузка нового завода достигла 100%.

Если в начале года на предприятии выпускалось 50 тонн продукции в сутки, то теперь этот показатель увеличился втрое и составляет 150 тонн.

Денис Старовойтов,

исполнительный директор ЗАО «Алейск­зернопродукт»:

— В следующем году ожидаем прироста продаж по собственным торговым маркам на 50−60% по итогам года. Мы делаем качественный корм на современном оборудовании. Оборудование такой компоновки, с такими возможностями, наверное, единственное в России. Это оборудование, например, позволяет вносить в корма свежее мясо, делать подушечки с начинкой. К нам обращаются крупные компании по размещению заказов по производству корма под их собственными торговыми марками, полностью доверяя нашей работе.

Как выглядит производство

Гранулы корма для питомцев изготавливаются из сырья сухого помола, подготовленного на отдельном заводе, производящем комбикорма и премиксы для животных. Помол имеет разную фракцию, поэтому сначала его доводят до требуемых параметров, а затем уже отправляют на экструдер, где к сырью добавляются жиры, эмульсии и другие необходимые компоненты.

Полученная масса проходит через формовочные матрицы — они позволяют придавать гранулам форму шариков, сердечек, овалов и других фигур. На данный момент вариаций формы на предприятии насчитывается около двух десятков, и при необходимости несложно разработать новые.

После этого гранулы проходят сушку, на них напыляются жидкие компоненты (куриный или рыбий жир, масло и др.), затем они охлаждаются и распределяются по бункерам готовой продукции, откуда впоследствии по сети транспортеров поступают на фасовку.

Чем сегодня кормят?

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — не новичок на рынке кормов для домашних питомцев. С 2004 года предприятие производит корм для собак под торговой маркой «Дилли», на новом же заводе появилась возможность расширить ассортимент новым видом корма для кошек под ТМ «Сatland».

Кроме того, в ближайшее время на предприятии начнут производить корма суперпремиум-класса под ТМ «Green Holder». Эти корма отличаются очень высоким содержанием мясных ингредиентов. Под ТМ «Green Holder» будут выпускаться корма для собак и для кошек.

В настоящее время предприятие изготавливает восемь видов кормов для собак, три — для кошек, а вместе с премиальным сегментом ассортимент предприятия расширится до полутора десятков.

Кому — кризис , а кому — окно возможностей

Развитию производства кормов для домашних питомцев, как ни странно, поспособствовали глобальные кризисы. Первый скачок продаж про­изошел после введения западных санкций и обвала курса рубля в 2014 году.

Следующий резкий всплеск спроса произошел на фоне разрушения международных логистических цепочек во время пандемии коронавируса, еще один — в текущем году.

Денис Старовойтов,

исполнительный директор ЗАО «Алейск­зернопродукт»:

— Если проследить долгосрочную динамику, то видно, что мы каждые 2−2,5 года удваиваем продажи именно по кормам для домашних животных. Так, собственно, и пришли к необходимости строительства завода — потому что все время видели, что еще чуть-чуть и мы упремся в потолок производительности имеющихся линий.

В 2022 году с российского рынка исчезли некоторые импортные корма для животных. Завоз продукции из недружественных стран прекратился либо сократился в разы. Таким образом, освободилась целая ниша, которую успешно заняло ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Наряду с увеличением объемов и расширением ассортимента продукции предприятие расширило также географию ее поставок. Продукция оказалась очень востребованной как на востоке, так и в европейской части России. Кроме того, алейские корма поставляются на рынки стран — участниц ЕАЭС.

Мультипликативный эффект

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова — это целый комплекс подразделений, тесно взаимосвязанных между собой. Поэтому появление нового завода — событие, значимое не только само по себе. Новое производство выступает дополнительным драйвером развития для уже существующих площадок.

Так, в настоящее время модернизируется дочернее предприятие — птицефабрика «Комсомольская», продукция которой используется в том числе и в производстве кормов для домашних животных. На комбикормовом заводе модернизируются складские помещения.

В текущем году открылся новый крупный филиал «Алейск­зернопродукта» в Новосибирске. На данной площадке будут развиваться, помимо прочего, и продажи кормов для домашних животных через маркетплейсы. К слову, кроме новосибирского, в России насчитывается еще 12 филиалов, совместное российско-­монгольское предприятие «Алейск Импекс» и пекинская компания «Алейка».

Планы на будущее

В планах компании на 2023 год значится приобретение 10 крытых вагонов для доставки продукции в свои филиалы. В настоящее время ЗАО «Алейск­зернопродукт» им. С.Н. Старовойтова располагает парком из 70 вагонов-зерновозов и 15 крытых вагонов. Доставка ими на данный момент осуществляется в филиалы компании в Красноярске, Бийске, Абакане, Чите, Новосибирске, Иркутске. С приобретением дополнительных крытых вагонов география расширится.

Денис Старовойтов,

исполнительный директор ЗАО «Алейск­зернопродукт»:

— Из года в год вкладываем существенные суммы в модернизацию. В большей степени работаем над оптимизацией производства, улучшением условий труда и снижением затрат. Принимаем участие в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Расширенная адресная поддержка предприятия, совместная работа со специалистами ФЦК на год. Насколько мне известно, мы единственные в Алтайском крае пошли на годовое сопровождение и уже видим результаты. Внедряем инструменты бережливого производства, механизации и автоматизации. Модернизировали оборудование на овсо­заводе, ведем переговоры о приобретении роботизированной фасовочной линии для хлопьев и круп.

Компания «Алейскзернопродукт». Фото: Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Фото: Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Фото: Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Фото: Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Фото: Дмитрий Лямзин. Компания «Алейскзернопродукт». Фото: Дмитрий Лямзин.

Кадры решают

В этом году на предприятиях ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова в среднем на 45% выросли зарплаты сотрудников. На праздновании 90-летия компании проводилось чествование и награждение отличившихся работников.

Помимо действующих сотрудников, на юбилей были приглашены и пенсионеры. Люди, ушедшие на заслуженный отдых, не остаются без внимания, предприятие оказывает им различного рода поддержку.