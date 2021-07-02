Суточный прирост ковидом в Алтайском крае достиг почти 200 случаев

Подскочило и количество тяжелобольных. В реанимациях 377 человек (+9 за сутки), из них 149 на ИВЛ (+6).
Количество коек в резерве уменьшается — их осталось 459.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 54 787 человек. Выздоровели всего 47 265 пациентов, умерло 3 456 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Бийск — 23,
- Славгород — 11,
- Змеиногорский район — 8,
- Камень-на-Оби, Топчихинский район — по 7 заболевших,
- Рубцовск, Бийский район — по 6 заболевших,
- Новоалтайск, Михайловский район — по 5 заболевших,
- Алейский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Косихинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 3 заболевших,
- Троицкий, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевших.
На утро 2 июля в крае прививается 350 580 человек, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку и 263 099 человек полностью привиты.