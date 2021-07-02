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Жизнь

Суточный прирост ковидом в Алтайском крае достиг почти 200 случаев

В Алтайском крае продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболело 194 человека (184 днем ранее). Выздоровело 28 пациентов. 10 человек не справились с болезнью, сообщили 2 июля в оперштабе.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Подскочило и количество тяжелобольных. В реанимациях 377 человек (+9 за сутки), из них 149 на ИВЛ (+6).

Количество коек в резерве уменьшается — их осталось 459.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 54 787 человек. Выздоровели всего 47 265 пациентов, умерло 3 456 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 78,
  • Бийск — 23,
  • Славгород — 11,
  • Змеиногорский район — 8,
  • Камень-на-Оби, Топчихинский район — по 7 заболевших,
  • Рубцовск, Бийский район — по 6 заболевших,
  • Новоалтайск, Михайловский район — по 5 заболевших,
  • Алейский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
  • Егорьевский, Косихинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 3 заболевших,
  • Троицкий, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевших.

На утро 2 июля в крае прививается 350 580 человек, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку и 263 099 человек полностью привиты.

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