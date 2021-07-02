Суточный прирост ковидом в Алтайском крае достиг почти 200 случаев

В Алтайском крае продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки заболело 194 человека ( 184 днем ранее ). Выздоровело 28 пациентов. 10 человек не справились с болезнью, сообщили 2 июля в оперштабе.

Подскочило и количество тяжелобольных. В реанимациях 377 человек (+9 за сутки), из них 149 на ИВЛ (+6).

Количество коек в резерве уменьшается — их осталось 459.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 54 787 человек. Выздоровели всего 47 265 пациентов, умерло 3 456 человек.

Новые случаи

Барнаул — 78,

Бийск — 23,

Славгород — 11,

Змеиногорский район — 8,

Камень-на-Оби , Топчихинский район — по 7 заболевших,

Топчихинский район — по 7 заболевших, Рубцовск , Бийский район — по 6 заболевших,

Бийский район — по 6 заболевших, Новоалтайск , Михайловский район — по 5 заболевших,

Михайловский район — по 5 заболевших, Алейский , Первомайский районы — по 4 заболевших,

Первомайский районы — по 4 заболевших, Егорьевский , Косихинский , Немецкий национальный , Усть-Калманский , Хабарский районы — по 3 заболевших,

Косихинский Немецкий национальный Усть-Калманский Хабарский районы — по 3 заболевших, Троицкий , Целинный , Шелаболихинский , Шипуновский районы — по 2 заболевших,

Целинный Шелаболихинский Шипуновский районы — по 2 заболевших, Благовещенский , Калманский , Ключевский , Локтевский , Поспелихинский , Усть-Пристанский , Чарышский районы — по 1 заболевших.

На утро 2 июля в крае прививается 350 580 человек, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку и 263 099 человек полностью привиты.