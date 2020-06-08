Суточный прирост заболевших COVID-19 в Алтайском крае снова увеличился

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 71 заболевшего. Смертельных случаев не зарегистрировано.
Из общего числа новых случаев в Барнауле — 43 человека, Новоалтайске — 7, Славгороде — 2, Курьинском районе — 2, Смоленском районе — 2, Чарышском районе — 2, Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах — по одному человеку.
Общее количество инфицированных в крае составляет 2390 человек, выздоровело за весь период 1026 пациентов.
Данные по смертельным случаям не изменились: за весь период скончалось — 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 9 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.