Свадьба дочери министра Татарстана в музее прошла без нарушений, заявили власти

Сообщение минкульта стало ответом на информацию в соцсетях о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства — выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

Примечательно, что в день торжества музей закрыли «по техническим причинам». Высокопоставленную чиновницу обвинили в нецелевом использовании музея и злоупотреблении полномочиями.

В минкульте подчеркнули, что никаких нарушений не выявлено. Более того, как оказалось, такая услуга доступна любым желающим связать себя узами брака именно в стенах музея.

«Постановлением кабмина Татарстан от 3 июня 2010 года <…> утвержден перечень учреждений культуры, в которых по желанию лиц, вступающих в брак, может проводиться государственная регистрация заключения брака», — отметили в министерстве.

В музее «Мир времени», находящемся на одной территории с заводом «Гален». Олег Богданов

В ведомстве пояснили, что разрешать браки в музеях принято в целях популяризации семейно-брачных отношений, пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана.

«Организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна для всех пар. Для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, что и сделали молодожены. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в Галерею для гостей», — разъяснили в министерстве непосредственно по скандалу.

В минкульте надеются, что история привлечет еще больше молодоженов в стены музея. В заключение «оправданий» пары пригласили на церемонию бракосочетания в необычной обстановке.