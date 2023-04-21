21 апреля
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Жизнь

Свадьба, ставшая «делом», и исповеди актрис. Чем закроет сезон алтайский театр драмы

Репетиции последних новых спектаклей 101-го сезона идут в краевом театре драмы. Зрители смогут увидеть сразу две премьеры в первой половине мая — на основной и экспериментальной сценах.

Театр драмы.
Театр драмы.
Михаил Хаустов

Основная сцена

Афиша.
Афиша.
Алтайский краевой театр драмы

Один из спектаклей — «Дело Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина — готовит режиссер Дмитрий Огородников.

В основе пьесы — известная история о проигравшемся шулере, который притворяется порядочным светским человеком и влюбляет в себя дочь богатого помещика, воспользовавшись его доверием.

Постановка расскажет о несбывшихся мечтах, про истоки пороков главного героя и о мире его глазами. Мире, которым можно воспользоваться, взяв все, что хочешь.

В спектакле заняты народный артист России Георгий Обухов, заслуженный артист РФ Эдуард Тимошенко, артисты Лена Кегелева, Константин Кольцов. Роль главного героя репетирует Александр Рогозин.

&quot;Дело Кречинского&quot;. Репетиция.
«Дело Кречинского». Репетиция.
Ботаев

Это будет уже третья постановка Огородникова в Барнауле. Первые две — «Дни нашей жизни» по Леониду Андрееву и «Алиса в Зазеркалье» по сказке Льюиса Кэрролла.

Уже завтра, 22 апреля, станет известно, получит ли уральский режиссер национальную премию «Золотая маска» по итогам прошлого сезона. В список номинантов среди спектаклей малой формы попал его «КУБ» молодежной студии-театра из Пермского края.

Экспериментальная сцена

Совсем иная по характеру и жанру зрителей ждет вторая постановка. Она же станет заключительной премьерой сезона — спектакль-сторителлинг «Мамино платье».

Режиссером стала Татьяна Тимофеева, драматург — Алексей Житковский.

Пространством спектакля стали воспоминания из личных историй актрис театра — трогательных, грустных и смешных. Из них вырастает мир детства, наполненный близкими людьми и важными событиями.

В алтайском театре драмы показали отреставрированную сцену
В алтайском театре драмы показали отреставрированную сцену
Анна Зайкова

В постановке сыграют Елена Адушева, Анна Бекчанова, Екатерина Боярова, Татьяна Гуртякова, Елена Зотова, Антонина Олесик, Тамара Павлова, Екатерина Порсева, Любовь Сорокина и Владимир Черепанов.

Без появления на сцене, только голосом, в спектакле будут задействованы заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина и Татьяна Королева.

Ранее барнаульские кукольники рассказали о конкурсном показе на «Золотой маске».

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