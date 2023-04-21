Свадьба, ставшая «делом», и исповеди актрис. Чем закроет сезон алтайский театр драмы

Репетиции последних новых спектаклей 101-го сезона идут в краевом театре драмы. Зрители смогут увидеть сразу две премьеры в первой половине мая — на основной и экспериментальной сценах.

Основная сцена

Афиша. Алтайский краевой театр драмы

Один из спектаклей — «Дело Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина — готовит режиссер Дмитрий Огородников.

В основе пьесы — известная история о проигравшемся шулере, который притворяется порядочным светским человеком и влюбляет в себя дочь богатого помещика, воспользовавшись его доверием.

Постановка расскажет о несбывшихся мечтах, про истоки пороков главного героя и о мире его глазами. Мире, которым можно воспользоваться, взяв все, что хочешь.

В спектакле заняты народный артист России Георгий Обухов, заслуженный артист РФ Эдуард Тимошенко, артисты Лена Кегелева, Константин Кольцов. Роль главного героя репетирует Александр Рогозин.

«Дело Кречинского». Репетиция. Ботаев

Это будет уже третья постановка Огородникова в Барнауле. Первые две — «Дни нашей жизни» по Леониду Андрееву и «Алиса в Зазеркалье» по сказке Льюиса Кэрролла.

Уже завтра, 22 апреля, станет известно, получит ли уральский режиссер национальную премию «Золотая маска» по итогам прошлого сезона. В список номинантов среди спектаклей малой формы попал его «КУБ» молодежной студии-театра из Пермского края.

Экспериментальная сцена

Совсем иная по характеру и жанру зрителей ждет вторая постановка. Она же станет заключительной премьерой сезона — спектакль-сторителлинг «Мамино платье».

Режиссером стала Татьяна Тимофеева, драматург — Алексей Житковский.

Пространством спектакля стали воспоминания из личных историй актрис театра — трогательных, грустных и смешных. Из них вырастает мир детства, наполненный близкими людьми и важными событиями.

В алтайском театре драмы показали отреставрированную сцену Анна Зайкова

В постановке сыграют Елена Адушева, Анна Бекчанова, Екатерина Боярова, Татьяна Гуртякова, Елена Зотова, Антонина Олесик, Тамара Павлова, Екатерина Порсева, Любовь Сорокина и Владимир Черепанов.

Без появления на сцене, только голосом, в спектакле будут задействованы заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина и Татьяна Королева.

Ранее барнаульские кукольники рассказали о конкурсном показе на «Золотой маске».