4 апреля
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Жизнь

Барнаульские кукольники рассказали о конкурсном показе на «Золотой маске»

Алтайский театр кукол «Сказка» представил спектакль «Паша» на конкурсном показе премии «Золотая маска» 31 марта.

Театр кукол "Сказка" со спектаклем "Паша" на "Золотой маске".
Театр кукол "Сказка" со спектаклем "Паша" на "Золотой маске".
Александр Иванишин

Напомним, что спектакль отметили в четырех номинациях на главной театральной премии страны: в том числе за лучший спектакль, за лучшую работу режиссера, художника и актера.

Репетиция под руководством режиссера Александра Янушкевича, который для этого специально приехал из Минска, состоялась в утро показа.

Поскольку площадка Московского театра кукол отличается от сцены алтайского театра, артисты прямо во время репетиции решали многие технические вопросы. Например, где и как спрятать необходимый реквизит.

А еще 31 марта отметил день рождения артист театра и по совместительству номинант в категории «Лучшая работа актера» — Роман Баталов.

Осознание, что ему придется выступать на главной театральной премии страны, пришло не сразу.

«Волноваться начал только перед самым выступлением. Я пытался успокоить себя мыслями о том, что в зале сидит обычный зритель, как и в любом другом городе, но все равно волнение от боязни подвести коллег, от груза ответственности присутствовало — ведь с моих слов начинается спектакль», — говорит Роман.

Лауреаты премии станут известны 22 апреля.

Ранее altapress.ru разбирался, зачем любительский театр ставит известную сказку Волкова и при чем здесь Алтайский край.

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