Барнаульские кукольники рассказали о конкурсном показе на «Золотой маске»

Напомним, что спектакль отметили в четырех номинациях на главной театральной премии страны: в том числе за лучший спектакль, за лучшую работу режиссера, художника и актера.

Репетиция под руководством режиссера Александра Янушкевича, который для этого специально приехал из Минска, состоялась в утро показа.

Поскольку площадка Московского театра кукол отличается от сцены алтайского театра, артисты прямо во время репетиции решали многие технические вопросы. Например, где и как спрятать необходимый реквизит.

А еще 31 марта отметил день рождения артист театра и по совместительству номинант в категории «Лучшая работа актера» — Роман Баталов.

Осознание, что ему придется выступать на главной театральной премии страны, пришло не сразу.

«Волноваться начал только перед самым выступлением. Я пытался успокоить себя мыслями о том, что в зале сидит обычный зритель, как и в любом другом городе, но все равно волнение от боязни подвести коллег, от груза ответственности присутствовало — ведь с моих слов начинается спектакль», — говорит Роман.

Лауреаты премии станут известны 22 апреля.

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