Первые в столицу приехали сотрудники технической части театра — звукооператоры, художники по свету, монтировщики. На их плечах лежала задача по подготовке сцены.
Следом прибыли и артисты. Перед выступлением проходит генеральная репетиция, которую проводит режиссер постановки Александр Янушкевич — специально для этого он приехал в столицу России из Минска.
Это первое участие «Сказки» на главной театральной премии страны. «Паша» собрал все номинации в категории театра кукол, в том числе за лучший спектакль и за лучшую работу режиссера, актера и художника.
О чем спектакль
Постановку создали по рассказам из книги Павла Селукова «Добыть Тарковского».
Историю жизни поколения «кому за 35» сыграют молодые актеры. В многонаселенном спектакле важные роли сыграют непривычные куклы, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами.
Лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого зовут Паша.
Спектакль расскажет про его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, человечке, познает искусство и с юмором смотрит на быт.
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