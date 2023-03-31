31 марта
﻿
Жизнь

Алтайский театр кукол покажет спектакль на московской сцене

Театр кукол «Сказка» покажет спектакль «Паша» на сцене национальной премии «Золотая маска» в Москве 31 марта.

Спектакль "Паша"
Спектакль "Паша"
Анна Зайкова

Первые в столицу приехали сотрудники технической части театра — звукооператоры, художники по свету, монтировщики. На их плечах лежала задача по подготовке сцены.

Следом прибыли и артисты. Перед выступлением проходит генеральная репетиция, которую проводит режиссер постановки Александр Янушкевич — специально для этого он приехал в столицу России из Минска.

Это первое участие «Сказки» на главной театральной премии страны. «Паша» собрал все номинации в категории театра кукол, в том числе за лучший спектакль и за лучшую работу режиссера, актера и художника.

О чем спектакль

Постановку создали по рассказам из книги Павла Селукова «Добыть Тарковского».

Историю жизни поколения «кому за 35» сыграют молодые актеры. В многонаселенном спектакле важные роли сыграют непривычные куклы, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами.

Лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого зовут Паша.

Спектакль расскажет про его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, человечке, познает искусство и с юмором смотрит на быт.

Ранее altapress.ru разбирался, зачем любительский театр ставит известную сказку Волкова и при чем здесь Алтайский край.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость