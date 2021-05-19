Свалку из вакцин обнаружили под Воронежем

Под Воронежем нашли свалку из неиспользованных вакцин от туберкулеза, информацию направили контролирующим органам, сообщает ГТРК «Воронеж» .

Свалку обнаружили в селе Новая Усмань — фотографии лекарств появились в местном паблике. Региональная прокуратура начала проверку.

Какое медучреждение выбросило вакцины, пока что неизвестно. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что в Новоусманской районной больнице этого не делали.

«После появления информации о найденных ампулах представители районной больницы и Роспотребнадзора выехали на место свалки», — отметили чиновники.



Информацию о находке передали в контролирующие органы для проведения расследования — с целью установления владельца лекарств.

«Во всех государственных медицинских организациях имеются технологические журналы учета вакцин, медикаментов и их отходов», — добавили в облздраве.

Другими словами, утилизация медикаментов должна проводиться сертифицированными организациями по соответствующим договорам.

Ранее жители Иркутска по кровавым лужам нашли свалку человеческих останков на территории промышленной базы.