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Жизнь

Свалку из вакцин обнаружили под Воронежем

Под Воронежем нашли свалку из неиспользованных вакцин от туберкулеза, информацию направили контролирующим органам, сообщает ГТРК «Воронеж».

Вакцина.
Вакцина.
CC0

Свалку обнаружили в селе Новая Усмань — фотографии лекарств появились в местном паблике. Региональная прокуратура начала проверку.

Какое медучреждение выбросило вакцины, пока что неизвестно. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что в Новоусманской районной больнице этого не делали.

«После появления информации о найденных ампулах представители районной больницы и Роспотребнадзора выехали на место свалки», — отметили чиновники.


Информацию о находке передали в контролирующие органы для проведения расследования — с целью установления владельца лекарств.

«Во всех государственных медицинских организациях имеются технологические журналы учета вакцин, медикаментов и их отходов», — добавили в облздраве.

Другими словами, утилизация медикаментов должна проводиться сертифицированными организациями по соответствующим договорам.

Ранее жители Иркутска по кровавым лужам нашли свалку человеческих останков на территории промышленной базы.

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