Свалку из вакцин обнаружили под Воронежем

Свалку обнаружили в селе Новая Усмань — фотографии лекарств появились в местном паблике. Региональная прокуратура начала проверку.
Какое медучреждение выбросило вакцины, пока что неизвестно. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что в Новоусманской районной больнице этого не делали.
«После появления информации о найденных ампулах представители районной больницы и Роспотребнадзора выехали на место свалки», — отметили чиновники.
Информацию о находке передали в контролирующие органы для проведения расследования — с целью установления владельца лекарств.
«Во всех государственных медицинских организациях имеются технологические журналы учета вакцин, медикаментов и их отходов», — добавили в облздраве.
Другими словами, утилизация медикаментов должна проводиться сертифицированными организациями по соответствующим договорам.
Ранее жители Иркутска по кровавым лужам нашли свалку человеческих останков на территории промышленной базы.