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Жизнь

Жители Иркутска по кровавым лужам нашли свалку человеческих останков

В Иркутске на территории промышленной базы обнаружили контейнер с частями человеческих тел и органами, сообщает ГТРК «Иркутск».

Свалку с частями человеческих тел обнаружили в Иркутске.
Свалку с частями человеческих тел обнаружили в Иркутске.
кадр из видео. ГТРК "Иркутск".

Контейнер привлек внимание из-за луж крови. Полиция выяснила, что человеческие останки принадлежат нескольким местным медучреждениям.

«Это ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удаленные во время операций», — говорится в сюжете.

Раз в два дня «груз» привозят на «Газели» и складывают в неприметном контейнере. Водитель машины вначале отказался говорить с журналистами и начал кому-то звонить.

В полуразрушенном здании неподалеку обнаружили печь, предназначенную для утилизации любых отходов.

Директор другой компании, которая также занимается утилизацией медотходов, прокомментировал ситуацию в передаче «Вести — Иркутск».

«Для перевозки медицинских отходов требуется специализированный транспорт. Обязательно наличие опознавательных знаков и знаков эпидемиологической опасности. Сотрудники, которые задействованы в перевозке отходов, должны быть обеспечены средствами защиты, у них должна быть специальная униформа», — пояснил он.

Останки могут быть разносчиками различных болезней, поэтому их надо сжигать, а не оставлять на помойке. До кремации они должны храниться в специально оборудованном месте с низкой температурой.

В Роспотребнадзоре отметили, что никаких жалоб им не поступало. Местная прокуратура взяла дело под свой контроль.

Ранее в Красноярске неизвестные выкинули на городскую свалку контейнеры с «опасными химотходами».

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