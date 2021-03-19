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Жизнь

Сварщик получил 1 рубль компенсации за отвратительное отношение к его здоровью

Житель Костромы получил от работодателя компенсацию морального вреда от страданий на работе во время пандемии коронавируса, сообщает K1news.ru.

Сварщик за работой.
Сварщик за работой.
Дмитрий Кудрявцев

Мужчина подал в суд на своего работодателя и попросил признать его действия незаконными — необеспечение мер профилактики распространения ковида.

«Объяснил, что, работая сварщиком, он получил всего 4 марлевые повязки на 2 недели работы в помещении с плохой вентиляцией», — рассказали в Свердловском райсуде.

Кроме того, работодатель не обеспечил доставку заказным транспортом — к месту работы и обратно.

Также, как отметил заявитель, не организовали регулярную дезинфекцию помещений и поверхностей в местах общего пользования.

С ответчика сварщик попросил возмещение морального вреда в размере 1 рубля. Собственно, эту сумму и взыскали с работодателя.

Ранее в Алтайском крае сварщика настолько напугал неожиданный звонок, что он потерял все деньги.

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