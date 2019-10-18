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Жизнь

«Сваты» могут сменить название в седьмом сезоне

Популярный сериал «Сваты» может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.

Федор Добронравов. Открытие Шукшинских дней в Барнауле. 24 июля 2018 года.
Федор Добронравов. Открытие Шукшинских дней в Барнауле. 24 июля 2018 года.
Анна Зайкова

По словам Белых, переименование связано с проблемами во время съемок седьмого сезона и необходимостью заменить некоторых ушедших артистов. Артист подтвердил, что продолжение «Сватов» в любом случае выйдет в эфир.

Предположительно, новым названием «Сватов» станет «Золовка», пишет Газета.Ru. Белых уже шутил о том, что продолжение «Сватов», по его мнению, могло бы называться «Золовка». Такой комментарий актер дал Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что актер Николай Добрынин, играющий в сериале Митяя, якобы решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем, пишет mail.ru. Информация пока не подтверждена официально.

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами.

Комедийное шоу выходит с 2008 года и насчитывает шесть сезонов.

Производитель шоу — студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, в 2019 году избранный президентом Украины. В сериале снимаются Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев.

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