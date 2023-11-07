Сколько стоят новогодние игрушки в Барнауле и где купить самые лучшие за два месяца до праздника

Fix Price
Популярная сеть магазинов с низкими ценами предлагает базовые атрибуты Нового года: елочные игрушки и подвески, мишуру, мягкие игрушки в виде "символа года".
На полках также можно найти недорогие подсвечники и светильники, которые будут создавать новогодний уют в любом уголке дома.
Для декора подарков можно приобрести яркие наклейки, а подарок украсить блестящей лентой.
"Красное&Белое"
У этого супермаркета самые оригинальные и милые подарки: детей можно порадовать сундучком с конфетами и плюшевым драконом. А если купить пять и более дракош, можно получить скидку 15%.
Также малышам можно подарить милый рюкзачок со сладостями внутри. А взрослые обратят внимание на лакомство своего детства: печенье в железной коробке.
"Бахетле"
Осторожно, отсюда можно не выйти! Есть риск залюбоваться игрушками и провалиться в сказку.
Все украшения детально проработаны, а некоторые представляют собой целый сюжет, который можно рассматривать очень долго.
А еще здесь есть игрушки в духе советского Нового года. Если однажды вы случайно разбили семейного "Деда Мороза" или "Шишку", то схожую альтернативу можете приобрести в супермаркете.
"Новэкс"
Известный в Сибири хозяйственный магазин также выставил на продажу базовые атрибуты главного зимнего праздника.
Но сейчас почти все елочные игрушки, мишуру и гирлянды можно купить со скидкой 30% и 50%.
А запах Нового года помогут впустить в дом большие ароматические свечи.
Familia
Этот супермаркет предлагает небольшие декорации для дома по доступным ценам.
Пушистые подвески-ангелочки прекрасно дополнят елку. Фигурки из дерева и керамические статуэтки украсят даже самый обычный стол. А зажимы для бумаги в виде оленей подарят новогоднее настроение на любой работе.
"АрсиДом"
Среди всех городских магазинов у строительного супермаркета появилась своя изюминка — мягкие игрушки-дракончики. Завершить ремонт к Новому году можно покупкой плюшевого символа года, который понравится и ребенку, и взрослому.
Выбрать мягкого друга каждый может по своему вкусу: для каждого найдется как маленький, так и большой дракоша.
В продаже также есть елочные игрушки, на них действуют большие скидки.
Еще здесь можно купить главный элемент праздника — большую искусственную елку.
"Леруа Мерлен"
"Леруа" предлагает украсить дом "по-крупному". Для горожан с большой придомовой территорией есть светящиеся фигурки оленей, Дед Мороз в человеческий рост и подвесной венок размером с люстру.
А для жителей квартир есть блестящие фонарики с новогодними персонажами внутри.