Сколько стоят новогодние игрушки в Барнауле и где купить самые лучшие за два месяца до праздника

Ноябрь только начался, а зима уже наступила не только на улице, но и в магазинах. Как городские супермаркеты привлекают покупателей новогодними игрушками, расскажет altapress.ru .

Fix Price

Популярная сеть магазинов с низкими ценами предлагает базовые атрибуты Нового года: елочные игрушки и подвески, мишуру, мягкие игрушки в виде "символа года".

На полках также можно найти недорогие подсвечники и светильники, которые будут создавать новогодний уют в любом уголке дома.

Для декора подарков можно приобрести яркие наклейки, а подарок украсить блестящей лентой.

Fix Price altapress.ru Fix Price altapress.ru Fix Price altapress.ru Fix Price altapress.ru Fix Price altapress.ru Fix Price altapress.ru

"Красное&Белое"

У этого супермаркета самые оригинальные и милые подарки: детей можно порадовать сундучком с конфетами и плюшевым драконом. А если купить пять и более дракош, можно получить скидку 15%.

Также малышам можно подарить милый рюкзачок со сладостями внутри. А взрослые обратят внимание на лакомство своего детства: печенье в железной коробке.

"КБ" altapress.ru "КБ" altapress.ru "КБ" altapress.ru "КБ" altapress.ru "КБ" altapress.ru

"Бахетле"

Осторожно, отсюда можно не выйти! Есть риск залюбоваться игрушками и провалиться в сказку.

Все украшения детально проработаны, а некоторые представляют собой целый сюжет, который можно рассматривать очень долго.

А еще здесь есть игрушки в духе советского Нового года. Если однажды вы случайно разбили семейного "Деда Мороза" или "Шишку", то схожую альтернативу можете приобрести в супермаркете.

"Бахетле" altapress.ru "Бахетле" altapress.ru "Бахетле" altapress.ru "Бахетле" altapress.ru "Бахетле" altapress.ru "Бахетле" altapress.ru

"Новэкс"

Известный в Сибири хозяйственный магазин также выставил на продажу базовые атрибуты главного зимнего праздника.

Но сейчас почти все елочные игрушки, мишуру и гирлянды можно купить со скидкой 30% и 50%.

А запах Нового года помогут впустить в дом большие ароматические свечи.

"Новэкс" altapress.ru "Новэкс" altapress.ru "Новэкс" altapress.ru "Новэкс" altapress.ru "Новэкс" altapress.ru "Новэкс" altapress.ru "Новэкс" altapress.ru

Familia

Этот супермаркет предлагает небольшие декорации для дома по доступным ценам.

Пушистые подвески-ангелочки прекрасно дополнят елку. Фигурки из дерева и керамические статуэтки украсят даже самый обычный стол. А зажимы для бумаги в виде оленей подарят новогоднее настроение на любой работе.

Familia altapress.ru Familia altapress.ru Familia altapress.ru Familia altapress.ru Familia altapress.ru Familia altapress.ru

"АрсиДом"

Среди всех городских магазинов у строительного супермаркета появилась своя изюминка — мягкие игрушки-дракончики. Завершить ремонт к Новому году можно покупкой плюшевого символа года, который понравится и ребенку, и взрослому.

Выбрать мягкого друга каждый может по своему вкусу: для каждого найдется как маленький, так и большой дракоша.

В продаже также есть елочные игрушки, на них действуют большие скидки.

Еще здесь можно купить главный элемент праздника — большую искусственную елку.

"АрсиДом" altapress.ru "АрсиДом" altapress.ru "АрсиДом" altapress.ru "АрсиДом" altapress.ru "АрсиДом" altapress.ru "АрсиДом" altapress.ru "АрсиДом" altapress.ru

"Леруа Мерлен"

"Леруа" предлагает украсить дом "по-крупному". Для горожан с большой придомовой территорией есть светящиеся фигурки оленей, Дед Мороз в человеческий рост и подвесной венок размером с люстру.

А для жителей квартир есть блестящие фонарики с новогодними персонажами внутри.