Светильник науки. В алтайском университете начался масштабный ремонт главного корпуса

В главном корпусе АлтГУ 8 апреля начался масштабный ремонт центрального холла, включая второй этаж. Над потолком повесят большие люстры в форме колец, а второй этаж превратится в полноценную зону отдыха с удобными диванами и Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Лицо университета

Проект обновленного пространства главного корпуса «М» (Ленина, 61) утвердили еще в 2023 году. Предложение внес студенческий актив на встрече с ректором университета Сергеем Бочаровым. Активисты заявили, что внешний вид центрального холла давно следует освежить, ведь он – практически лицо университета. Через него, в первую очередь, проходят абитуриенты и гости АлтГУ.

Нуждался в ремонте и второй этаж – одно из самых популярных мест среди студентов. Здесь расположен кафетерий, буфет и студенческая лавка с сувенирами, канцелярией и вещами первой необходимости.

Готовый дизайн-проект опубликовали в октябре прошлого года. Начались поиски подрядчика, готового осуществить задуманное. Работы стартовали в апреле 2024 года.

Главный корпус АлтГУ Алтайский государственный университет

В светлоте да на диване

Согласно проекту, в холле главного корпуса изменят все, включая цвет стен и потолок. Стены выкрасят в серо-голубой цвет, а невзрачные плиты на потолке заменят современные деревянные рейки. В центре повесят на разных уровнях большие светодиодные люстры в форме колец.

Второй этаж превратят в комфортное пространство для отдыха. По задумке буфет и университетскую лавку объединят в одну зону, но при этом оставят отдельный киоск с канцтоварами.

Рядом с буфетом планируется отдельная обеденная зона со столиками и диванами вместо стульев. Отмечается, что здесь усилят Wi-Fi, а столы снабдят розетками и дополнительными светильниками.

Также вдоль окна будет расположена барная стойка с высокими стульями. А по всему этажу расставят диваны.

Дизайн-проект второго этажа главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет Дизайн-проект второго этажа главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет Дизайн-проект второго этажа главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет Дизайн-проект второго этажа главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет Дизайн-проект второго этажа главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет Дизайн-проект второго этажа главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет Дизайн-проект потолка главного корпуса АлтГУ Алтайский государственный университет

"А где кушать?"

Первые ремонтные работы начались 8 апреля. Строители приступили к первому этапу работ – демонтажу потолка.

«Мы примем все меры, чтобы ремонт не помешал учебному и рабочему процессу. По возможности территория будет огораживаться частями, чтобы обеспечить проход к кабинетам второго этажа», - заявил проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных.

Первые изменения заметны уже с порога. С первого этажа исчезли все цифровые экраны и мягкие пуфики, оставив место под строительные материалы. Сувенирная лавка переехала на первый этаж, но товаров в ней пока нет – появятся позже.

Поменял «место жительства» и буфет со второго этажа. Туда же перекочевали стулья и столики. Теперь кафетерий находится в холле третьего этажа. Дополнительно там поставили два автомата – с кофе и закусками. Так что студенты-историки и географы могут не переживать о том, где им теперь «кушать».

Вопрос студентки и ответ пресс-службы Группа АлтГУ во "Вконтакте"

В пресс-службе университета заявили, что ремонт продлится около 2,5 месяцев и закончится к старту приемной компании АлтГУ.

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