Светлый пасхальный понедельник: депутаты неистово «молятся» на выходной

Законопроект был разработан депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым в 2017 году «в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника», говорится в пояснительной записке к документу, пишет Lenta.ru.

Пасха каждый год выпадает на разные даты. Но депутаты все уже продумали — в тексте документа прописаны даты выходных вплоть до 2050 года, а потом, если, конечно, законопроект примут, дни «светлых пасхальных понедельников» будет определять правительство.

По мнению авторов, россияне во время Великого поста переживают «эмоциональное напряжение духовных сил», потом у них случается «сильный эмоциональный положительный всплеск», и, вероятно, после этого нужно отдохнуть.

Известно, что Пасху россияне отмечают с крепленым вином. И, возможно, это тоже повод, чтобы понедельник из тяжелого дня превратился в легкий. Правда, об этой традиции в тексте документа не упоминается.

Депутаты замечают, что в других странах первый понедельник после Пасхи — нерабочий. Это так— в Европе, например, есть пасхальные каникулы, пишет bfm.ru.

У депутатов железный аргумент: «светлый понедельник» — это еще и дань уважения традициям и развитие духовности. Только как быть с представителями остальных конфессий, которые отмечают схожие праздники в другие дни?

Православная Пасха нередко приходится на начало мая, так что и майские могут продлиться. На бумаге идея — благая. Как написали депутаты, новый выходной высвободит россиянам время для полезных и необходимых дел. Со словом «необходимых» согласиться можно, со словом «полезных» — далеко не факт.

В 2019 году в Барнауле установили 20 гигантских скульптур пасхальных яиц высотой в один и два метра.