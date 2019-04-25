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Жизнь

Барнаульцев шокировали огромные яйца в черной пленке

Главный проспект Барнаула заставили огромными яйцами. Горожане отметили, что затянутые в черную пленку скульптуры выглядят устрашающе.

Огромные яйца выставили на проспекте Ленина в Барнауле.
Огромные яйца выставили на проспекте Ленина в Барнауле.
barnaul.org

20 скульптур пасхальных яиц высотой в один и два метра установили 25 апреля на участке аллеи по проспекту Ленина от площади Октября до улицы Молодежной, сообщает пресс-центр администрации города.

Яйца декорировали вручную учащиеся художественных школ, студенты вузов и колледжей города.

Расписные символы Пасхи создавали к арт-фестивалю в апреле прошлого года, добавляют в мэрии. Идея создания пасхальной экспозиции под открытым небом принадлежит администрации Октябрьского района.

Продлится выставка до 29 апреля. Пасху православные отметят 28 апреля.

Напомним, что в 2017 году в Барнауле уже выставляли два гигантских пасхальных яйца. Одно демонстрировали во дворе Иоанно-Богословского храма на улице Шумакова. Другое огромное яйцо со стразами украшало площадь Октября.

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