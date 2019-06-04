Светская хроника: опубликованы фото и видео приема Елизаветой II американского президента

Королева приветствовала президента после того, как он поднялся по на западной террасе Букингемского дворца.

Чету Трампов приветствовали принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуоллская, и сын Чарльза — принц Уильям — и его жена Кейт, герцогиня Кембриджская.

Также на банкете присутствовали четверо взрослых детей Трампа: Дональд Трамп-младший; Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер; Эрик Трамп и его жена Лара; и Тиффани Трамп.

Сама монаршая особа провела экскурсию для Трампа по артефактам.

Трамп и королева предложили тосты за прочную дружбу и ценности между двумя народами, за которыми последовали их национальные гимны, пишет «РГ».

Непредсказуемый 45-й президент США не стеснялся хвалить 93-летнюю королеву, чокаясь с ней бокалом с шампанским, но, в отличие от прошлого года, когда он поцеловал ее, строго соблюдая протокол.

Не по протоколу

Необычным происшествием ознаменовалась встреча президента США Дональда Трампа с королевской семьей — в Букингемском дворце под ноги американскому лидеру угодил… горшок с пробитым дном. Принц Чарльз со смехом поднял его, пишет tsargrad.tv.

Как сообщалось ранее, герцогиня Сассекская Меган — супруга принца Гарри — не приняла участия в программе государственного визита в Великобританию Дональда Трампа. Причиной этому могут быть не только недавние роды, но и политические убеждения титулованной особы.