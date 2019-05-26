СМИ: Меган Маркл не станет встречаться с президентом США из-за политических убеждений

Герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, не примет участия в программе государственного визита в Великобританию Дональда Трампа. Причиной этому могут быть не только недавние роды, но и политические убеждения титулованной особы, сообщает газета Daily Express . Американский президент и его супруга Мелания приедут в Лондон 3 июня по приглашению королевы Елизаветы II.

Согласно официальной версии, герцогиню освободили от исполнения королевских обязанностей в связи с недавним рождением сына. Ребенок появился на свет 6 мая.

Однако издание сообщает, что подлинные причины отсутствия супруги принца на приеме четы Трампов могут быть и иными. Газета напомнила, что Меган до замужества была известна своими либеральными взглядами и как американская гражданка активно поддерживала на президентских выборах Хиллари Клинтон.

При этом она не стеснялась жестких оценок в адрес нынешнего хозяина Белого дома и называла Трампа «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри», цитирует издание ТАСС.

Участие принца Гарри в предстоящем приеме тоже будет весьма ограниченным. Герцог Сассекский присоединится к бабушке Елизавете II, а также к отцу принцу Уэльскому Чарльзу и его супруге Камилле, брату герцогу Кембриджскому Уильяму и его жене Кэтрин во время частного обеда с Трампом и его супругой в Букингемском дворце. На торжественном банкете в честь главы американской администрации и первой леди США его не будет.

Самая активная роль в программе предстоящего госвизита досталась принцу Чарльзу, наследнику престола.