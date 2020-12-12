Светская львица Гагарина рассказала о подробностях развода

Певица призналась, что расставание прошло мирно.
Пара разошлась еще в конце 2019 года, однако документы на развод супруги подали только сейчас.
По словам Гагариной, они поддерживают хорошие отношения ради детей.
«Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем», — сказала артистка.
Гагарина подчеркнула — сейчас чувствует прилив сил, но пока не успевает найти нового возлюбленного — у певицы слишком плотный график.
«Но я же, наверное, не останусь навсегда одна. Может быть, через 10 лет я найду наконец свое», — пошутила певица.
Пара не оформляла развод с мая, когда стало известно, что артистка ушла от мужа, и они перестали жить вместе, пишет Lenta.ru.
Певица уволила мужа с поста генерального директора своей компании «Полина Гагарина».
О паре и детях
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар.
Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия родилась в 2017 году.
У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.