Светская львица Гагарина рассказала о подробностях развода

Российская певица Полина Гагарина в эфире шоу «Вечерний Ургант» впервые публично раскрыла подробности своего развода с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певица призналась, что расставание прошло мирно.

Пара разошлась еще в конце 2019 года, однако документы на развод супруги подали только сейчас.

По словам Гагариной, они поддерживают хорошие отношения ради детей.

«Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем», — сказала артистка.

Гагарина подчеркнула — сейчас чувствует прилив сил, но пока не успевает найти нового возлюбленного — у певицы слишком плотный график.

«Но я же, наверное, не останусь навсегда одна. Может быть, через 10 лет я найду наконец свое», — пошутила певица.

Пара не оформляла развод с мая, когда стало известно, что артистка ушла от мужа, и они перестали жить вместе, пишет Lenta.ru.

Певица уволила мужа с поста генерального директора своей компании «Полина Гагарина».

О паре и детях

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия родилась в 2017 году.

У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.