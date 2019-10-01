Светский лев и банановый король: разоблачили тайного возлюбленного Кети Топурия

Певица Кети Топурия несколько месяцев намекала в инстаграм-сториз на новый роман. Недавно она опубликовала в сети фото, на котором тайный возлюбленный целует ее.

«Я тебя люблю», — подписала латиницей снимок солистка А’Studio.

О бойфренде

По данным Super, новый бойфренд звезды — 35-летний Лев Деньгов, глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме. Также он —помощник главы Чеченской республики и, по совместительству, предприниматель.

Ему 35 лет, у него есть работа в международных отношениях и банановый бизнес.

Настоящее имя Льва Деньгова — Павел Гузбанд, он из Минска. 14 лет назад был участником белорусского бойз-бенда «Арбат». Вскоре покинул группу из-за разногласий с коллективом, но продолжил вести светский образ жизни.

К Топурия обратилось издание Peopletalk, чтобы уточнить информацию о возлюбленном.

«Ну, какие комментарии. Я подтвердила, да, информацию. У меня все хорошо, я влюблена и верю очень в эти отношения», — сообщила артистка.

Романы

Роман с Кети у Льва, судя по намекам в соцсетях, начался в мае-июне 2019 года.

До этого дипломат и светский лев был дважды женат. <От первого брака у мужчины есть сын Леонид>.

Ранее Кети была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. Она официально подтвердила, что рассталась со своим супругом в сентябре 2017-го. В браке артистка родила дочку Оливию. После развода с Гейхманом певица завела роман с рэпером Гуфом. Осенью 2018-го пара распалась, причиной стали измены репера.

Перепутали

Недавно Кети Топурия впервые за долгое время поделилась фото в стильном белом купальнике. Ранее дочь шоумена Ивана Урганта перепутали с Кети Топурия. Недавно певица сразила поклонников образом 13-летнего подростка.