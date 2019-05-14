Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: что известно о Екатерине Бобковой и ее падении с балкона

Екатерина Бобкова — основной свидетель по делу о драках с участием футболистов Кокорина и Мамаева — упала с балкона. Ей сделали несколько операций. Рассказываем, что известно о происшествии и в каком состоянии находится Екатерина Бобкова.

Подруга Бобковой Ларита Торуа написала в Instagram, что у девушки трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение.

«Состояние у нее критическое. Сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств. Другими деталями я пока не располагаю», — рассказала собеседница АГН «Москва».

Предположительно, несчастный случай произошел на горном курорте Шпиндлерув-Млин.

Издание Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Baza» сообщает, что Екатерина Бобкова упала с высоты 4 этажа. На вечеринке девушка потянулась за сигаретой и, потеряв равновесие, упала вниз. По данным местной полиции, перед этим Екатерина Бобкова употребляла алкоголь и антидепрессанты.

Ранее, в апреле Бобкова разместила в Instagram фотографию, где она лежит на полу в такой позе, будто упала с высоты. После трагедии пользователи в комментариях к фото отметили, что оно воплотилось в реальности. «Вставай, Катя… главное, сейчас встань», — пишут в соцсети.

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева

Екатерина Бобкова в суде выступала в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала о том, как отдыхала с друзьями в клубе «Эгоист», а потом присоединилась к Кокорину и Мамаеву.

Оправдывая нападения Кирилла Кокорина, заступившегося за брата в конфликте с водителем Виталием Соловчуком, свидетельница заявила, что если бы потерпевший оскорбил ее сестру, то она его «убила бы».

Тем не менее она заявила в суде, что расплакалась от жалости к получившему серию ударов водителю и легла сверху, прикрыв его своим телом, «чтобы все закончилось».

Александр Кокорин и Павел Мамаев. mamaev_pavel17

8 мая Пресненский суд столицы назначил Кокорину наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

Двум другим фигурантам уголовного дела — брату нападающего «Зенита» Кириллу Кокорину и детскому тренеру Александру Протасовицкому — суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев и одного года и пяти месяцев колонии соответственно.