Свидетель теракта назвал причину обрушения небоскребов в США 11 сентября

Свидетель теракта, который произошел в Нью-Йорке 1 сентября 2001 года, архитектор Иржи Боудник опроверг теории заговора, которыми обросла трагедия, и рассказал о причинах разрушения зданий.

Боудник участвовал в восстановлении картины происшедшей трагедии при проведении спасательных работ. Как он заявил РИА Новости, нет никаких оснований для конспирологических теорий на эту тему.

«Если предположить теорию заговора со стороны, например, спецслужб США, то в нем должны были быть задействованы сотни людей. Но говорят же, что там, где есть даже всего двое людей, не может сохраниться никакая тайна. Мы же за 20 лет не услышали никаких достоверных признаний о заговоре», — сказал Боудник.

Он добавил, что имеет вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания — куски обшивки самолета, наушники одного из членов экипажа и другие предметы.

Причины разрушения

Здания разрушились, по словам архитектора, в основном из-за действия имевшегося в самолетах авиакеросина, который способствовал созданию огненного пекла на многих этажах башен-близнецов. Это кардинально нарушило их стальные конструкции.

«Если бы не авиакеросин, здания могли бы выдержать террористическую атаку», — считает собеседник агентства.

Напомним, теракт, которым руководила организация исламистских экстремистов «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России), унес жизни более 2,9 тыс. человек.

О теориях заговора подробнее altapress.ru писал ранее.