Свинка Пеппа оказалась в центре судебного скандала

В издании отмечается, что компании Rovio Entertainment Oyj (управляет брендом Angry Birds) и Entertainment One UK Ltd («Свинка Пеппа») подали по иску к судебному эксперту и основателю «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александру Костину. Об этом можно судить по картотеке арбитражных дел.
Костин описывал на своих страничках с соцсетях Facebook и «ВКонтакте» различные судебные конфликты, используя в качестве примера героев мультфильмов. Так, в одном из исков говориться, что эксперт брал изображения свинки Пеппы для продвижения своих курсов в официальных группах Facebook и «ВКонтакте».
«Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги», — пояснил «Коммерсанту» руководитель юридической фирмы Semenov & Pevzner (представляет обоих истцов) Роман Лукьянов.
Сам же Александр Костин говорит, что его школа разрабатывает методики для проведения судебных экспертиз. В ее группах в соцсетях обсуждается судебная практика, в том числе по указанным товарным знакам.
Он полагает, что иски стали попыткой Semenov & Pevzner отстранить его от судебной экспертизы из-за спора с правообладателями.
«Коммерсант» напомнил, что в январе суд назначил Костина экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds — в региональном гипермаркете «Линия» испекли и продали торт в виде птички из этой франшизы, и Rovio требует с владельца магазина, корпорации «Гринн», 24 тыс. долларов.
Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отметил, что эксперт, как правило, успешно снижал суммы требований по таким делам. Семенов уверен, что первый в российской практике подобный иск против судебного эксперта был подан, чтобы вывести его из разбирательств по брендам.
При этом, согласно букве закона допускается три варианта компенсации за незаконное использование товарных знаков:
- От 10 тыс. до 5 млн руб. по назначению суда
- В двукратном размере стоимости контрафакта
- В двукратном размере стоимости права использования бренда
По мнению юристов, присуждаемые компенсации часто выглядят смешно и утрачивают штрафной характер на фоне высоких расходов правообладателей на борьбу с небольшими продавцами.
«Но встречаются и злоупотребления со стороны правообладателей, когда они предъявляют иски на суммы, которые могут вывести нарушителя за черту бедности», — добавляет патентный поверенный Роман Скляр.
На практике правообладатели не стремятся подавать множественные иски к мелким нарушителям, считает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. В указанном деле истцы, по ее словам, используют альтернативный подход преследования оценщика товарных знаков.
К слову, в 2017 году британский бренд «Свинка Пеппа» подал иски в суд на алтайских предпринимателей. В Арбитражный суд Алтайского края компания подала более 10 исков. С физических лиц владелец потребовали 20 тыс. рублей.
Справка
Rovio и Entertainment One развернули масштабную судебную кампанию против российских производителей контрафакта, ее пик пришелся на 2020 год. По оценке господина Костина, из 1,4 тыс. исков Rovio, зарегистрированных за последние 10 лет, 753 поданы в 2020 году. Крупнейший в России иск от Entertainment One на 33 млн руб. подан тоже в прошлом году к компании «Симбат», которая выпускала игрушки, очень похожие на Пеппу. Стороны заключили мировое соглашение, по которому «Симбат» выплатит 20 млн руб.