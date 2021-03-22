Свинка Пеппа оказалась в центре судебного скандала

Правообладатели «Свинки Пеппы» и Angry Birds отправились в суд с иском к эксперту Александру Костину. Иски связан с тем, что Костин не раз прибегал к раскрученным образам свинки и птичек в продвижении своих услуг. За незаконное использование образа свинки правообладатель требует от эксперта 70 тыс. руб., а за птичек — 80 тыс. руб., рассказал «Коммерсант».

В издании отмечается, что компании Rovio Entertainment Oyj (управляет брендом Angry Birds) и Entertainment One UK Ltd («Свинка Пеппа») подали по иску к судебному эксперту и основателю «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александру Костину. Об этом можно судить по картотеке арбитражных дел.

Костин описывал на своих страничках с соцсетях Facebook и «ВКонтакте» различные судебные конфликты, используя в качестве примера героев мультфильмов. Так, в одном из исков говориться, что эксперт брал изображения свинки Пеппы для продвижения своих курсов в официальных группах Facebook и «ВКонтакте».

Игрушки в виде героев мультфильма «Свинка Пеппа». pixabay.com.

«Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги», — пояснил «Коммерсанту» руководитель юридической фирмы Semenov & Pevzner (представляет обоих истцов) Роман Лукьянов.

Сам же Александр Костин говорит, что его школа разрабатывает методики для проведения судебных экспертиз. В ее группах в соцсетях обсуждается судебная практика, в том числе по указанным товарным знакам.

Он полагает, что иски стали попыткой Semenov & Pevzner отстранить его от судебной экспертизы из-за спора с правообладателями.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

«Коммерсант» напомнил, что в январе суд назначил Костина экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds — в региональном гипермаркете «Линия» испекли и продали торт в виде птички из этой франшизы, и Rovio требует с владельца магазина, корпорации «Гринн», 24 тыс. долларов.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отметил, что эксперт, как правило, успешно снижал суммы требований по таким делам. Семенов уверен, что первый в российской практике подобный иск против судебного эксперта был подан, чтобы вывести его из разбирательств по брендам.

При этом, согласно букве закона допускается три варианта компенсации за незаконное использование товарных знаков:

От 10 тыс. до 5 млн руб. по назначению суда В двукратном размере стоимости контрафакта В двукратном размере стоимости права использования бренда

По мнению юристов, присуждаемые компенсации часто выглядят смешно и утрачивают штрафной характер на фоне высоких расходов правообладателей на борьбу с небольшими продавцами.

Суд. Pixabay.com

«Но встречаются и злоупотребления со стороны правообладателей, когда они предъявляют иски на суммы, которые могут вывести нарушителя за черту бедности», — добавляет патентный поверенный Роман Скляр.

На практике правообладатели не стремятся подавать множественные иски к мелким нарушителям, считает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. В указанном деле истцы, по ее словам, используют альтернативный подход преследования оценщика товарных знаков.

К слову, в 2017 году британский бренд «Свинка Пеппа» подал иски в суд на алтайских предпринимателей. В Арбитражный суд Алтайского края компания подала более 10 исков. С физических лиц владелец потребовали 20 тыс. рублей.