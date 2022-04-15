Свои опасения насчет дефицита товаров раскрыли россияне

Россияне раскрыли свои опасения насчет дефицита товаров в текущих условиях, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Больше всего жители страны боятся нехватки импортных лекарств, медицинского оборудования и продуктов.

42% респондентов заявили о страхе остаться без медикаментов и оборудования. Около трети (30%) опасаются лишиться продуктов, столько же высказались о переживаниях из-за дефицита комплектующих для автомобилей.

27% россиян боятся лишиться импортной электроники, 26% — товаров для строительства и ремонта, бытовой техники, косметики и товаров для гигиены (по 23%), одежды и обуви (22%) товаров для детей и для животных (по 20%), мебели и хозтоваров (18%), товаров для спорта и отдыха (10%), приводит данные Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что санкции могут привести к нехватке полиграфических красок в России.