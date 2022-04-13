СМИ: санкции могут привести к нехватке полиграфических красок в России

По информации людей, работающих в сфере печати, может начаться дефицит полиграфических красок.
Европейские производители уже останавливают поставки, а китайские аналоги на 80−100% дороже, обратили внимание издатели и полиграфисты.
Предположительно, запасов материалов может хватить на два-три месяца.
Однако полиграфисты рассчитывают наладить поставки из других стран или реанимировать производство в РФ.
В список товаров, попавших под ограничения для импорта из Европы в Россию, внесли краски для печати, немелованную и мелованную бумагу и другую продукцию, необходимую для работы типографий, пишет Газета.Ru.
Типографии, как уточняет «Ъ», не могут закупать краски сами у производителей из-за относительно небольших объемов потребления.
«Мы уже ощущаем дефицит материалов и задержки в печати, по нашему прогнозу, основной кризис на рынке придется на третий квартал», — отметил генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев.
Ранее правительство Алтайского края свело к минимуму использование бумаги. А дворник украл из мэрии 12 пачек офисной бумаги.