СМИ: санкции могут привести к нехватке полиграфических красок в России

Пятый пакет санкций Евросоюза может привести к нехватке бумаги для книжной, журнальной и газетной полиграфии, сообщает « Коммерсант ».

По информации людей, работающих в сфере печати, может начаться дефицит полиграфических красок.

Европейские производители уже останавливают поставки, а китайские аналоги на 80−100% дороже, обратили внимание издатели и полиграфисты.

Предположительно, запасов материалов может хватить на два-три месяца.

Однако полиграфисты рассчитывают наладить поставки из других стран или реанимировать производство в РФ.

В список товаров, попавших под ограничения для импорта из Европы в Россию, внесли краски для печати, немелованную и мелованную бумагу и другую продукцию, необходимую для работы типографий, пишет Газета.Ru.

Типографии, как уточняет «Ъ», не могут закупать краски сами у производителей из-за относительно небольших объемов потребления.

«Мы уже ощущаем дефицит материалов и задержки в печати, по нашему прогнозу, основной кризис на рынке придется на третий квартал», — отметил генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев.

Ранее правительство Алтайского края свело к минимуму использование бумаги. А дворник украл из мэрии 12 пачек офисной бумаги.