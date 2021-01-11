Свора собак возле школы гоняется за учениками и отправляет их на «дистанционку»

Жители одного из пригородных поселков Кемерова пожаловались на бездомных собак возле школы, пишет « Сибдепо ».

Обращение от жителей появилось на официальной платформе «Кузбасс Онлайн». Согласно жалобе, собаки взяли под контроль территорию, ограниченную тремя улицами.

«Бегает стая бездомных собак. Дети очень пугаются, боятся уже выходить со двора, не могут самостоятельно ходить в школу», — говорится в сообщении.

От пристального внимания собак страдают не только люди, но и животные — накануне догнали и разорвали кота.

В ответе на обращение администратор платформы пояснил, что жалобу взяли на контроль и направили в службу отлова.

Бездомные собаки. Михаил Хаустов

«Разъясняем, что Федеральным законом „Об ответственном обращении с животными“ с 2020 года утверждена схема „отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания“ (ОВВС). Это значит, что отстрел бездомных собак (который и раньше был незаконен) теперь запрещен. В соответствии с упомянутым законом животных отлавливают, вакцинируют, кастрируют и отпускают обратно на место отлова через месяц. Решить проблему бездомных животных можно, сократив кормовую базу (ликвидировав несанкционированные свалки и устанавливая во дворах закрытые контейнеры) и стерилизуя животных», — пояснили в ответе на обращение.

Также напомнили, что собак, которые прошли вакцинацию и стерилизацию, отмечают чипами на ухе — это означает, что животное не больное и не размножается.

Ранее в другом кузбасском поселке неизвестные взорвали петарду в пасти бездомной собаки — щека разорвана, нижняя челюсть частично раздроблена и зубы повылетали.