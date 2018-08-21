Священник, поддержавший барнаульских «экстремистов», опроверг информацию о своем увольнении

Священник Александр Микушин сообщил на своей странице «ВКонтакте», что по-прежнему работает в молодежном отделе Барнаульской епархии. Ранее появилась информация о том, что его сняли с должности руководителя .

Оперативно дозвониться до Микушина altapress.ru не удалось. В пресс-службе Барнаульской епархии уточнили, что иерей действительно больше не руководит отделом по работе с молодежью. «Его перевели в заместители руководителя. Но это произошло еще 1 августа, до того, как он начал давать комментарии по поводу картинок», — рассказал протоиерей Владимир Матусов.

2 августа в комментарии для altapress.ru Микушин говорил, что просмотренные картинки его чувств не задели. «Ну балуются дети — хоть они и совершеннолетние, но все равно еще совсем юные. Наверное, не до конца осознают последствия своих поступков», — говорил иерей.

На пикете за свободу Интернета 15 августа священник повторил, что его не оскорбили картинки ребят, и что не стоит их за это жестоко наказывать. Затем на своей странице «ВКонтакте» он заявил, что просмотрел не все картинки, которые есть в делах барнаульцев. «Наряду с безобидными были изображения с реальным кощунством и глумлением», — написал Микушин.

При этом он подчеркнул, что по-прежнему призывает к прощению и здравому смыслу, не жалеет, что пришел на митинг, и не выступает за суровое наказание для барнаульцев. Также священник написал, что на него никто не оказывает давление. Сейчас пост с этими словами удален.

Пост Александра Микушина «ВКонтакте». Скриншот страницы vk.com/asmikushin

Александр Микушин также считает, что если есть статья, нужно быть осторожными. «Не давайте повода, ищущим повода», — пишет священник в соцсети. Кроме того, иерей не поддерживает волну ненависти против студенток РАНХиГС, чьи показания легли в дела барнаульцев.

Иерей работает в Храме Иверской иконы Божьей матери и в часовне Святой Татьяны у алтайского «политеха».